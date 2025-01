NVIDIA GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5090 - Niereferencyjne modele ASUS ROG Astral z absurdalnie wysokimi cenami MSRP

Nie od dzisiaj wiemy, że karty graficzne przygotowane bezpośrednio przez NVIDIĘ - tzw. Founders Edition - potrafią mieć zauważalnie niższe ceny MSRP w porównaniu do autorskich modeli kart, zwłaszcza tych z najwyższej półki. Za kilka dni do sprzedaży trafią modele GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080, jednak już teraz w sieci pojawiają się doniesienia o ekstremalnie wysokich cenach za niektóre wersje niereferencyjne. Tym razem niechlubną listę otwiera ASUS wraz z proponowanymi cenami za topową serię ROG Astral.

W windowaniu cen do absurdalnych poziomów, pierwsze miejsce tym razem otrzymuje ASUS za autorskie konstrukcje ROG Astral GeForce RTX 5080 oraz ROG Astral GeForce RTX 5090. Ich ceny są niemal o połowę wyższe w porównaniu do MSRP wydań Founders Edition.

W sieci pojawiły się informacje o wycenie niektórych niereferencyjnych kart graficznych GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Nie wszystkie zostały jeszcze w 100% potwierdzone, jednak pewnymi możemy być chociażby w stosunku do kart ASUS ROG Astral czy MSI SUPRIM (LIQUID) SOC. Zwłaszcza ta pierwsza popuściła całkowicie wodze fantazji. Wygląda bowiem na to, że wraz z wprowadzeniem nowej, topowej serii ROG Astral, producent zdecydował się jednocześnie na dodatnie jeszcze wyższego "podatku od nowości". ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC został wyceniony na 2800 dolarów (bez centa), co jest o 40% wyższą ceną w porównaniu do NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. Do sprzedaży trafi ponadto ROG Astral w wersji z chłodzeniem wodnym i tutaj spodziewamy się jeszcze wyższej ceny. Co ciekawe, w porównaniu do ASUS ROG Astral nawet topowe modele od MSI są w tej generacji wyraźnie tańsze.

Model karty (RTX 5090) Cena MSRP NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 1999 USD ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 2799,99 USD ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 2449,99 USD MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 2499,99 USD MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC 2399,99 USD MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC Launch Edition 2379,99 USD MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC 2379,99 USD MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC 2349,99 USD MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 2199,99 USD

Model karty (RTX 5080) Cena MSRP NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 999 USD ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 1899,99 USD ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 1699,99 USD ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 1499,99 USD ASUS PRIME GeForce RTX 5080 1399,99 USD MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM LIQUID SOC 1299,99 USD MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM SOC 1249,99 USD MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition 1229,99 USD MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC 1229,99 USD MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC 1199,99 USD MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC 1129,99 USD Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF 1369,99 USD Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 1199,99 USD

Chyba jeszcze gorzej to wygląda w przypadku GeForce RTX 5080. Ponownie najgorszym przypadkiem będzie ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, którego MSRP wywindowano do poziomu 1900 dolarów bez centa. Karta nie dość, że niemal o połowę droższa od wersji Founders Edition, to jednocześnie jego wycena jest niebezpiecznie blisko referencyjnego modelu GeForce RTX 5090 od NVIDII, który będzie znacznie wydajniejszy (1999 USD). Również ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC szykuje się na bardzo drogą kartę - MSRP w tym wypadku wynosi 1700 dolarów bez centa. Ponownie, znacznie ciekawiej zapowiadają się flagowe modele MSI SUPRIM (LIQUID) SOC, które powinny być o kilkaset dolarów tańsze.

