Test karty graficznej MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC - Podkręcony Blackwell z gigantycznym chłodzeniem

Wczoraj odbyła się oficjalna premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090, jednak testy Blackwella obejmowały wyłącznie wersję Founders Edition, natomiast dzisiaj możemy zaprezentować recenzje konstrukcji autorskich. Pierwszym niereferentem jaki zawitał do naszego laboratorium został MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC, czyli najwyżej pozycjonowany model w ofercie producenta, dysponujący klasycznym chłodzeniem powietrznym. Czy będzie wydajniejszy, chłodniejszy i zarazem cichszy od wariantu Founders Edition? Poprzednia generacja kart autorskich miała poważne problemy z przebiciem NVIDII, która wykonała fenomenalną robotę i zapewne niejednego partnera wpędziła w poważne kompleksy.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura NVIDIA Blackwell wprowadza zmodyfikowane bloki SM względem Ada Lovelace, głównie w kontekście budowy shaderów. Poprzednik posiadał 64 jednostki arytmetyczne dla obliczeń FP32 oraz 64 jednostki umożliwiające przeprowadzanie obliczeń FP32 i INT32, natomiast teraz otrzymujemy 128 jednostek arytmetycznych działających w zakresie FP32 i INT32. Blackwell wspiera również funkcję SER, czyli Shader Execution Reordering, umożliwiającą efektywne zarządzanie shaderami w obliczeniach związanych ze śledzeniem promieni. Rdzenie RT 4. generacji potrafią obliczyć dwukrotnie więcej przecięć promieni w porównaniu do rdzeni RT 3. generacji, natomiast zamiast silnika Triangle Intersection wprowadzony został Triangle Cluster, zoptymalizowano pod kątem efektywniejszego wykorzystania technologii Mega Geometry. Usprawniono także rdzenie Tensor 5. generacji, mogące wykonywać obliczenia FP4, a dodatkowo dostarczać części zasobów obliczeniowej do neuronowych shaderów. Nowe jednostki obsługują również Multi Frame Generation, jako najważniejszą nowość techniki DLSS 4. Więcej o architekturze NVIDIA Blackwell możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC to potężna konstrukcja z klasycznym chłodzeniem powietrznym, która dysponuje dwoma trybami pracy systemu chłodzenia - Gaming i Silent. Zobaczmy czy będzie lepsza od Foundersa...

MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC jest modelem fabrycznie podkręconym, posiadającym dwa gotowe profile ustawień - Gaming i Silent - zmieniane fizycznym przyciskiem umieszczonym na backplate. Obydwa charakteryzują się bardzo podobnymi taktowaniami GPU Boost wynoszącymi 2580/2527 MHz, aczkolwiek finalnie układ graficzny przeważnie uzyskuje wartości w okolicach 2750-2815 MHz. NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition pracowała z zegarem 2685 MHz, zatem oczekiwać można średnio 5% wzrostu wydajności. Większe różnice zachodzą natomiast w kulturze pracy systemu chłodzenia, co oczywiście wpływa na temperatury poszczególnych komponentów. Częstotliwość 32 GB pamięci graficznej GDDR7 pozostała niezmieniona i wynosi 28000 MHz. Producent wspomina o podniesieniu TGP do wartości 600 W jeśli wybierzemy Gaming Mode, dlatego coooler będzie musiał sprostać dodatkowemu obciążeniu. Jednak sądząc po rozmiarach MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC, kilkadziesiąt nadprogramowych watów nie powinno sprawić testowanej konstrukcji większych problemów.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 3090 Ti Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Rdzeń GB202 AD102 GA102 Litografia 5 nm 5 nm 8 nm Rozmiar 744 mm² 608 mm² 628 mm² Tranzystory 92 mld 76 mld 28 mld Jednostki SP 21760 16384 10752 Jednostki TMU 680 512 336 Jednostki ROP 192 192 112 Jednostki RT 170 128 84 Jednostki AI 680 512 336 Taktowanie bazowe 2010 MHz 2235 MHz 1560 MHz Taktowanie boost 2410 MHz 2520 MHz 1860 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz 21200 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 32 GB GDDR7 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Szyna pamięci 512-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 1792 GB/s 1020 GB/s 1000 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 575 W 450 W 450 W Cena MSRP 1999 USD 1599 USD 1999 USD

Najpotężniejsza odmiana Blackwella w postaci rdzenia GB202-400-A1 została wykonana w procesie TSMC 4N, zajmuje powierzchnię blisko 750 mm² oraz zawiera 92 miliardy tranzystorów, mieszcząc wewnątrz rekordową ilość jednostek. Największą stricte techniczną zmianą w stosunku do odpowiedników poprzedniej generacji jest wstawienie 32 GB pamięci GDDR7 zamiast 24 GB GDDR6X, której jednocześnie poszerzono magistralę do 512-bitów względem 384-bitowej. Znacznie podskoczył niestety współczynnik TGP, wynoszący astronomiczne 575 W względem skromnych 450 W wystarczających flagowcom poprzednik generacji. Wśród nowości znalazł się jeszcze interfejs PCI-Express 5.0 x16, którego wprowadzenie jest zasadniczo nieodczuwalne w przypadku wydajności w grach komputerowych. MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC aspiruje do miana najlepszego niereferenta generacji, gdzie kluczowa okazuje się sprawność systemu chłodzenia, dlatego właśnie testy kultury pracy określiłbym jako najważniejszy punkt programu. Sprawdźmy co potrafi monstrualny cooler Hyper Frozr...