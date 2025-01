NVIDIA GeForce RTX 5080 w pierwszych testach wydajności w 3DMark Time Spy wypada gorzej niż GeForce RTX 4090

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze testy wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090. Choć mamy do czynienia bez wątpienia z najmocniejszym GPU, które będzie dostępne na rynku, przewaga nad GeForce RTX 4090 nie jest już tak duża jak przy porównaniu GeForce RTX 4090 do GeForce RTX 3090 Ti. Za kilka dni do sprzedaży trafi również GeForce RTX 5080. Jego testy pojawią się w przyszłym tygodniu, jednak już teraz poznaliśmy pierwsze wyniki wydajności.

W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności karty NVIDIA GeForce RTX 5080 w oprogramowaniu 3DMark Time Spy. Drugi najwydajniejszy układ z generacji Blackwell niestety nie jest w stanie przegonić GeForce RTX 4090.

Pierwsze testy karty NVIDIA GeForce RTX 5080 pochodzą z bazy programu syntetycznego 3DMark Time Spy. W pierwszym teście, uzyskany wynik graficzny wynosi 32 701 punktów, co jest o około 35% słabszym wynikiem w porównaniu do GeForce RTX 5090 (~49 000 punktów). Jak natomiast wypada w konfrontacji z GeForce RTX 4090? W tym wypadku topowy model z generacji Ada Lovelace nadal jest wydajniejszy, osiągając wynik 37 500 punktów (wynik pochodzi z naszej bazy danych). Nadchodzący układ Blackwell wypada zatem o niespełna 13% słabiej. Z kolei różnica w porównaniu do GeForce RTX 4080 SUPER (29 000 punktów w naszych testach) to również niespełna 13%, tyle że na korzyść GeForce RTX 5080.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 Powierzchnia 750 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² Tranzystory 92.2 mld 45.6 mld 45.6 mld 31 mld Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 170 84 70 48 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6144 Rdzenie RT 170 (4. gen) 84 (4. gen) 70 (4. gen) 48 (4. gen) Rdzenie Tensor 680 (5. gen) 336 (5. gen) 280 (5. gen) 192 (5. gen) ROP 192 128 128 64 TMU 680 336 280 192 Cache L2 88 MB 64 MB 64 MB 40 MB Taktowanie bazowe 2010 MHz 2300 MHz 2300 MHz 2160 MHz Taktowanie Boost 2410 MHz 2620 MHz 2450 MHz 2510 MHz Moc FP32 (TFLOPS) 105 TFLOPS 56 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS Moc RT (TFLOPS) 318 RT TFLOPS 171 RT TFLOPS 133 RT TFLOPS 94 RT TFLOPS Moc AI (TOPS) 3352 AI TOPS (FP4) 1801 AI TOPS (FP4) 1406 AI TOPS (FP4) 988 AI TOPS (FP4) Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość pamięci 28 Gbps 30 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 Wymiary (Founders Edition) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) - 242 mm (długość)

112 mm (szerokość) TDP 575 W 360 W 300 W 250 W Cena Od 10 299 złotych Od 5199 złotych Od 3899 złotych Od 2849 złotych Premiera 30 stycznia 2025 30 stycznia 2025 Luty 2025 Luty 202

Drugi test dotyczy prawdopodobnie scenariusza, gdzie GeForce RTX 5080 został dodatkowo podkręcony. W tym wydaniu, układ Blackwell osiągnął 34 896 punktów w teście graficznym, w dalszym ciągu nie będąc w stanie dogonić GeForce RTX 4090 (7% różnicy). Jeśli wynik faktycznie jest po OC, różnica w porównaniu do GeForce RTX 4080 SUPER (tyle że na ustawieniach fabrycznych) sięgałaby 20% na korzyść GeForce RTX 5080. Tak czy inaczej pierwsze testy z 3DMark, w którym różnice zazwyczaj są większe, wskazują że GeForce RTX 5080 nie będzie jakiś znacząco mocniejszy od GeForce RTX 4080 / RTX 4080 SUPER i raczej w grach również nie przegoni GeForce RTX 4090.

Źródło: VideoCardz