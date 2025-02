NVIDIA GeForce RTX 4060 - zbliża się koniec produkcji najniżej pozycjonowanego układu graficznego z rodziny Ada Lovelace

Karta NVIDIA GeForce RTX 4060 zadebiutowała na rynku w czerwcu 2023 roku. Choć nie brakowało wtedy sceptycyzmu wobec oferowanej przez nią specyfikacji i wydajności, to ostatecznie była to przyzwoita propozycja dla osób, które korzystały wciąż z niżej pozycjonowanych kart z serii GeForce RTX 2000 lub starszych. Obecnie zbliżamy się do premiery GeForce RTX 5060, a to oznacza, że produkcja starszego układu będzie stopniowo wygaszana.

Układy GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4060 Ti już wkrótce znikną z rynku. NVIDIA stopniowo wygasza ich produkcję, co poskutkuje znacznie niższymi dostawami w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Premiera niżej pozycjonowanych modeli kart graficznych z rodziny Blackwell to tylko kwestia czasu. GeForce RTX 5060 powinien zadebiutować już w marcu. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się doniesienia o znaczącym zmniejszeniu produkcji i dostaw jego starszego odpowiednika, czyli GeForce RTX 4060. Według przecieków, w bieżącym kwartale będą one niższe nawet o 60% niż w ostatnim kwartale 2024 roku. Jeśli nic się nie zmieni, to do marca produkcja zostanie wygaszona całkowicie, co pozwoli NVIDII zrobić miejsce na rynku dla jej następcy. Dotyczy to także oczywiście modelu GeForce RTX 4060 Ti.

Oczywiście niższa podaż oznaczała będzie zapewne także wzrost cen starszych GPU. Sytuacja może być problematyczna zwłaszcza dla osób, które będą zmuszone do zakupu nowej karty w okresie przejściowym. Jest bowiem prawdopodobne, że GeForce RTX 5060, podobnie jak modele z wyższej półki, będzie trudno dostępny w okresie premierowym, a jeśli już to raczej nie w cenie MSRP. Ostatecznie należy jednak pamiętać, że debiut niżej pozycjonowanych kart Ada Lovelace przebiegał dosyć gładko i chętni na ich zakup nie musieli czekać w długich kolejkach. Pozostaje mieć nadzieję, że tutaj będzie podobnie.

