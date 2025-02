NVIDIA Reflex 2 początkowo tylko dla kart GeForce RTX 5000. Wsparcie dla starszych generacji w późniejszym czasie

Podczas ogłoszenia nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 5000 na targach CES w Las Vegas, NVIDIA ujawniła również technikę DLSS 4 oraz Reflex 2. Druga z wymienionych funkcjonalności ma odznaczać się jeszcze lepszą responsywnością, co będzie miało istotny wpływ, gdy zdecydujemy się na włączenie DLSS Multi Frame Generation. Jak wygląda kwestia kompatybilności Reflex 2 z kartami graficznymi NVIDII? Obecnie wsparcie potwierdzono tylko dla nielicznej grupy modeli.

Technika NVIDIA Reflex 2 początkowo będzie dostępna tylko dla kart GeForce RTX 5000. Choć producent potwierdził wsparcie dla starszych generacji GeForce RTX, na razie nie znane są konkretne terminy wprowadzenia Reflex 2 dla owych kart graficznych.

NVIDIA Reflex 2 to przede wszystkim obsługa funkcji Reflex Frame Warp. Charakteryzuje się aktualizowaniem wyrenderowanej klatki na podstawie najnowszych danych o ruchach myszy tuż przed wysłaniem jej do wyświetlacza. NVIDIA Reflex 2 wraz z Frame Warp, jako technika redukcji opóźnień w grach, może tym razem zmniejszyć opóźnienia systemowe nawet o 75%. W dokumentacji NVIDIA Streamline Developer Guide PDF, pojawiły się w końcu wymagania sprzętowe do obsługi Frame Warp.

Obecnie do działania funkcji potrzebna jest karta graficzna GeForce RTX 5000 - mowa zarówno o desktopowych modelach jak i notebookach z układami GeForce RTX 5000 Laptop GPU (w tym wypadku dostępność od marca 2025). Potrzebne są również sterowniki z numerem od 570 w górę. Przynajmniej przez jakiś czas, Frame Warp będzie zatem ograniczony do układów Blackwell. NVIDIA, choć zadeklarowała wsparcie dla starszych generacji GeForce RTX, to jednocześnie nie ujawniła, kiedy owa obsługa trafi do kart. Rozszerzanie dostępności będzie umożliwiane za pomocą przyszłych aktualizacji oprogramowania.

