NVIDIA Smooth Motion - Frame Generation z poziomu sterownika dla gier bazujących na API DirectX 11 i DirectX 12

Kilka dni temu zadebiutowały pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 (no powiedzmy... patrząc po dostępności oraz cenach). Wraz z premierą otrzymaliśmy pierwsze sterowniki ze wsparciem dla układów Blackwell. Oprócz omawianej już wcześniej funkcji DLSS Override, nowe sterowniki przyniosły jeszcze jedną funkcjonalność, którą NVIDIA się wcześniej nie chwaliła. Mowa o Smooth Motion, które jest ściśle związane z generatorem klatek.

Wraz z nowymi sterownikami, NVIDIA wprowadziła funkcję Smooth Motion, o której wcześniej nie informowano. Jest to po prostu generator klatek z poziomu sterownika dla gier DX11 i DX12, które nie mają natywnego wsparcia.

NVIDIA Smooth Motion jest modelem opartym na sztucznej inteligencji, który dodaje dodatkową klatkę obok dwóch wyrenderowanych w standardowy sposób. Działa to zatem na podobnej zasadzie jak Frame Generation. Różnica polega na tym, że opcja ta jest dostępna z poziomu sterownika dla wszystkich gier, opartych na bibliotekach DirectX 11 oraz DirectX 12, które nie posiadają natywnej obsługi DLSS Frame Generation. Smooth Motion z możliwością włączenia można znaleźć w oprogramowaniu NVIDIA App.

NVIDIA Smooth Motion działa wyłącznie w trybie x2, a więc nie jest alternatywą dla Multi Frame Generation, działających także w trybach x3 oraz x4. Obecnie model Smooth Motion jest dostępny wyłącznie dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, co być może miało być dodatkową zachętą do wyboru nowej generacji Blackwell. Producent jednak już potwierdził, iż model AI trafi także do generacji Ada Lovelace (GeForce RTX 4000). Nie ma natomiast żadnych informacji, które by wskazywały, iż Smooth Motion trafi w przyszłości także dla kart GeForce RTX 2000 oraz GeForce RTX 3000.

Źródło: NVIDIA