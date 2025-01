NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU - Zapowiedź układów Blackwell dla laptopów

Podczas konferencji prasowej w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas, firma NVIDIA zaprezentowała nową generację kart graficznych Blackwell w postaci modeli GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Tym razem jednak, co jest dość niestandardową procedurą, zaprezentowano także pierwsze szczegóły o mobilnych układach GeForce RTX 5000 Laptop GPU, które trafią do notebooków do gier oraz pracy. W marcu oraz kwietniu tego roku, do oferty dołączą cztery nowe układy Blackwell: GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Poznaliśmy pierwsze szczegóły ich specyfikacji.

NVIDIA oficjalnie zaprezentowała nową generację mobilnych układów graficznych Blackwell w postaci GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Pierwsze notebooki będą dostępne od marca.

Podczas konferencji prasowej na targach CES 2025, NVIDIA zapowiedziała także mobilne układy GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Jest to jednak na razie bardziej wstępna zapowiedź, bowiem nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały ogłoszone. Najwydajniejszym modelem nowej generacji będzie NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, wyposażony w rdzeń GB203 z 10 496 rdzeniami CUDA oraz 82 rdzeniami RT 4. generacji. Jest to zatem niemal bliźniacza konfiguracja co desktopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080. Różnicą są wyłączone 2 bloki SM w mobilnym GeForce RTX 5090 Laptop GPU (82 SM zamiast 84). Układ ten jako pierwszy skorzysta z 3 GB kości GDDR7, oferując łącznie 24 GB pamięci na 256-bitowej magistrali. TGP wynosi od 95 do 150 W, są to jednak wartości jeszcze bez Dynamic Boost.

GeForce RTX 5090 Laptop GPU GeForce RTX 5080 Laptop GPU GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 5070 Laptop GPU Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 (?) Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 263 mm² ? Tranzystory 45.6 mld 45.6 mld 31 mld ? Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 82 60 46 36 Rdzenie CUDA 10496 7680 5888 4608 Rdzenie RT 82 (4. gen) 60 (4. gen) 46 (4. gen) 36 (4. gen) Moc AI (TOPS) 1824 AI TOPS 1334 AI TOPS 992 AI TOPS 798 AI TOPS Pamięć VRAM 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Magistrala VRAM 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 TGP 95 - 150 W 80 - 150 W 60 - 115 W 50 - 100 W Enkoder 3x 9. gen 2x 9.gen 1x 9.gen 1x 9.gen Premiera Marzec 2025 Marzec 2025 Marzec 2025 Kwiecień 2025

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU wykorzysta również rdzeń GB203, tyle że znacznie obcięty. Oferuje on 60 bloków SM, 7680 rdzeni CUDA oraz 60 rdzeni RT 4. generacji. Układ ten otrzyma 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej magistrali, co jest poprawą w stosunku do GeForce RTX 4080 Laptop GPU (12 GB GDDR6 na 192-bitowej szynie). TGP wynosi od 80 do 150 W, z pominięciem Dynamic Boost. Trzecim układem Blackwell dla notebooków, który trafi zadebiutuje w marcu, będzie GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. W tym wypadku otrzymamy jednak bardzo mocno odbiegający specyfikacją układ, w porównaniu do desktopowej wersji. Mobilna wersja wykorzystuje rdzeń GB205 z 46 blokami SM oraz 5888 rdzeniami CUDA FP32. Ponadto na pokładzie znajdzie się 12 GB pamięci GDDR7 na 192-bitowej szynie. Współczynnik TGP będzie regulowany w zakresie od 60 do 115 W, z pominięciem Dynamic Boost.

Ostatnim z zaprezentowanych układów jest GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Ten model ma otrzymać 36 bloków SM (aktywnych), 4608 rdzeni CUDA oraz 36 rdzeni RT 4. generacji. Spodziewamy się, że w tym wypadku użyto rdzenia GB206, jednak jego dokładne parametry pozostają nieznane. Niestety, GeForce RTX 5070 Laptop GPU ponownie otrzymał zaledwie 8 GB pamięci (tyle że GDDR7) na 128-bitowej magistrali. Jego TGP będzie regulowane w zakresie od 50 do 100 W, na razie z pominięciem Dynamic Boost. Notebooki z GeForce RTX 5070 Laptop GPU trafią do sprzedaży w kwietniu tego roku. Wszystkie układy Blackwell dla laptopów zachowują pełną funkcjonalność architektury, na czele z DLSS 4 (Multi Frame Generation), RTX Neural Faces czy RTX Mega Geometry. Dodatkowo NVIDIA już teraz pochwaliła się, że nowa generacja funkcjonalności Max-Q pozwoli na wydłużenie czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym o 40% w porównaniu do notebooków opartych na układach Ada Lovelace (GeForce RTX 4000).



Pierwsze laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 trafią do sprzedaży od marca

Źródło: NVIDIA, PurePC