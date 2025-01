NVIDIA DLSS 4 wprowadzi Multi Frame Generation oraz Reflex 2. Technika trafi wyłącznie do kart GeForce RTX 5000

Wraz z premierą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace), producent zaprezentował w 2022 roku technikę DLSS 3. Dzięki wykorzystaniu nowego silnika Optical Flow, wbudowanych w rdzenie Tensor 4. generacji, możliwe było wprowadzenie funkcji generatora klatek (Frame Generation) w celu znaczącego wzrostu wydajności, także tam, gdzie ograniczeniem wcześniej był procesor. Pełna funkcjonalność DLSS 3 została jednak ograniczona do GeForce RTX 4000. Podobnie będzie z nowym DLSS 4, które zaoferuje kilka znaczących ulepszeń względem poprzedników, jeszcze mocniej stawiając poprzeczkę rozwiązaniom ukierunkowanym na skalowanie i generowanie klatek.

NVIDIA DLSS 4 zaoferuje m.in. znacząco ulepszony model skalowania rozdzielczości, Multi Frame Generation oraz obsługę NVIDIA Reflex 2. Technika będzie dostępna wyłącznie na kartach GeForce RTX 5000 (Laptop).

NVIDIA DLSS 4 będzie pierwszą techniką skalowania, która wykorzysta nowy model transformatora w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Super Resolution oraz Ray Reconstruction, które będą oparte na nowych transformatorach, wykorzystają teraz dwa razy więcej parametrów oraz czterokrotnie wyższą moc obliczeniową, co poskutkuje większą stabilnością obrazu w ruchu, zminimalizowaniem efektu smużenia (ghostingu) na poruszających się obiektach, wyższy poziom szczegółowości obrazu oraz ulepszonym wygładzaniem krawędzi. NVIDIA DLSS 4 ma zaoferować nie tylko znacznie lepszy poziom wizualny skalowania, ale również do 8-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do klasycznego renderowania w natywnej rozdzielczości. Spora w tym zasługa funkcji Multi Frame Generation.

DLSS Multi Frame Generation jest rozwinięciem generatora klatek, które po raz pierwszy pojawiło się w architekturze Ada Lovelace. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, możliwe będzie teraz generowanie do trzech dodatkowych ramek obrazu na każdą jedną ramkę, wygenerowaną w standardowy sposób. Ponownie, ze względu na użycie znacznie bardziej rozwiniętych rdzeni Tensor 5. generacji, funkcjonalność ta została zablokowana wyłącznie dla układów NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Nowe rdzenie Tensor charakteryzują się do 2.5x wyższą wydajnością przetwarzania AI w porównaniu do Tensorów 4. generacji z architektury Ada Lovelace. Po wyrenderowaniu nowych klatek, są one równomiernie rozkładane, aby zapewniać płynne działanie.

Multi Frame Generation jest o 40% szybszy, a przy tym zużywa o 30% VRAM-u mniej w porównaniu do pierwszej wersji generatora z architektury Ada Lovelace. Musi być uruchomiony tylko raz na renderowaną klatkę, aby uzyskać dodatkowe ramki obrazu. Przykładowo w grze Warhammer 40,000: Darktide, Multi Frame Generation zapewniał o 10% wyższą wydajność, wykorzystując przy tym o 400 MB mniej pamięci w rozdzielczości 4K. Grę oczywiście uruchomiono na maksymalnych ustawieniach graficznych i z użyciem DLSS 4. Poniżej możecie jeszcze zobaczyć działanie nowej wersji DLSS 4 z Multi Frame Generation na przykładach m.in. Cyberpunka 2077, Alana Wake 2, Horizon Forbidden West czy Black Myth: Wukong.

DLSS 4 będzie zawierało w sobie również funkcję NVIDIA Reflex 2. Najważniejszą nowością jest funkcja Frame Warp, charakteryzującą się aktualizowaniem wyrenderowanej klatki na podstawie najnowszych danych o ruchach myszy tuż przed wysłaniem jej do wyświetlacza. NVIDIA Reflex 2, jako technika redukcji opóźnień w grach, może tym razem zmniejszyć opóźnienia systemowe nawet o 75%. Dzięki aktywnej funkcji Reflex 2 z Frame Warp, gry z działającym Multi Frame Generation mają odznaczać się znacznie lepszą responsywnością niż w poprzedniej generacji. W momencie premiery pierwszych kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080, technika NVIDIA DLSS 4 będzie dostępna w ponad 75 grach oraz aplikacjach (stan na 30 stycznia 2025 roku).

Źródło: NVIDIA, PurePC