NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti i GeForce RTX 5060 mają otrzymać pojedyncze gniazdo zasilania 8-pin

Wiele wydajnych kart graficznych od NVIDII posiada złącze zasilania nowego typu, czyli 12VHWPR bądź ulepszoną wersję 12V-2x6. Wielu graczy i pasjonatów komputerowych nadal preferuje jednak o wiele mniej problematyczny 8-pinowy standard zasilania. Jeśli i Wy należycie do tego grona, mamy dobre wieści. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Zieloni zastosują starszy typ złącza w średniobudżetowych układach GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti.

Karty graficzne RTX 5060 Ti i RTX 5060 mają pobierać więcej mocy od poprzedników, jednak nadal mają być wyposażone w port zasilania 8-pin.

Chińskie źródło powiązane z firmą ZOTAC sugeruje, że karty graficzne GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti będą wymagały zasilacza o mocy co najmniej 650 W. Wygląda więc na to, że będą to modele wymagające więcej mocy od poprzedników, które wg zaleceń muszą być parowane z zasilaczem o mocy co najmniej 550 W. Zwiększenie zalecanej mocy zasilacza o 100 W zwykle oznacza, że ​​bazowe zużycie energii jest wyższe tylko o 50 W. Biorąc więc pod uwagę, że RTX 4060 Ti ma współczynnik TGP (Total Graphics Power) na poziomie 160 W, a RTX 4060 - 115 W, można by założyć ok. 200 W dla RTX-a 5060 Ti i 150 W dla RTX-a 5060. Mimo to jednak użytkownicy nie będą zmuszani do przejścia na nowszy standard zasilania. Oba nadchodzące układy Blackwell mają zostać wyposażone w pojedyncze złącze 8-pin.

Według przecieku nowe karty graficzne NVIDII będą droższe od poprzedników. Cena RTX-a 5060 ma wynosić od 2599 do 3399 RMB (od ok. 357 do 467 dolarów), natomiast karty RTX 5060 Ti mają kosztować od 3299 do 3599 RMB (od ok. 453 do 494 dolarów). Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery ani specyfikacji omawianych jednostek. Wydaje się jednak, że ostatecznie Zieloni pokażą trzy karty graficzne: RTX 5060 Ti z 16 GB VRAM, RTX 5060 Ti 8 GB i RTX 5060 8 GB. Niewykluczone, że NVIDIA wyda je w okresie premiery Radeonów RX 9070, czyli w marcu bieżącego roku.

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware, Douyin