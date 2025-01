NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Poznaliśmy datę premiery następnej karty graficznej z generacji Blackwell

Za dwa dni do sprzedaży trafią dwie pierwsze karty graficzne NVIDII z generacji Blackwell. Mowa o układach GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5090. Wielu graczy jednak najbardziej oczekuje debiutu modelu GeForce RTX 5070 Ti, w którym relacja specyfikacji do ceny wydaje się być najbardziej rozsądna (na tyle na ile to możliwe). Wracając do karty to poznaliśmy w końcu jej datę premiery. Ta odbędzie się w drugiej połowie przyszłego miesiąca, jednak wcześniej do sieci trafią testy.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti zadebiutuje w sklepach dokładnie 20 lutego. Nieco wcześniej pojawią się z kolei pierwsze testy.

Według informacji, pochodzących od portalu VideoCardz, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti zadebiutuje w sklepach dokładnie 20 lutego, a więc za nieco ponad trzy tygodnie. Testy pojawią się zarówno 19 jak i 20 lutego. W pierwszym przypadku mowa o modelach, których ceny będą na poziomie MSRP ujawnionego przez NVIDIĘ - 749 dolarów. W dniu premiery pojawią się natomiast testy pozostałych kart, których ceny przewyższają oficjalne MSRP.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 Powierzchnia 750 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² Tranzystory 92.2 mld 45.6 mld 45.6 mld 31 mld Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 170 84 70 48 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6144 Rdzenie RT 170 (4. gen) 84 (4. gen) 70 (4. gen) 48 (4. gen) Rdzenie Tensor 680 (5. gen) 336 (5. gen) 280 (5. gen) 192 (5. gen) ROP 176 112 96 80 TMU 680 336 280 192 Cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2010 MHz 2300 MHz 2300 MHz 2160 MHz Taktowanie Boost 2410 MHz 2620 MHz 2450 MHz 2510 MHz Moc FP32 (TFLOPS) 105 TFLOPS 56 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS Moc RT (TFLOPS) 318 RT TFLOPS 171 RT TFLOPS 133 RT TFLOPS 94 RT TFLOPS Moc AI (TOPS) 3352 AI TOPS (FP4) 1801 AI TOPS (FP4) 1406 AI TOPS (FP4) 988 AI TOPS (FP4) Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość pamięci 28 Gbps 30 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 Wymiary (Founders Edition) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) - 242 mm (długość)

112 mm (szerokość) TDP 575 W 360 W 300 W 250 W Cena Od 10 299 złotych Od 5199 złotych Od 3899 złotych Od 2849 złotych Premiera 30 stycznia 2025 30 stycznia 2025 Luty 2025 Luty 202

Dla przypomnienia - GeForce RTX 5070 Ti bazuje na nieco przyciętym rdzeniu Blackwell GB203 z 8960 rdzeniami CUDA, 70 rdzeniami RT 4. generacji, 280 rdzeniami Tensor 5. generacji, 280 jednostkami TMU oraz 96 blokami ROP. Karta posiada 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej szynie, oferując przepustowość rzędu 896 GB/s. Współczynnik TDP wynosi 300 W. W Polsce ceny GeForce RTX 5070 Ti powinny się rozpoczynać od 3899 złotych. Dodatkowo powyżej publikujemy tabelę ze zaktualizowanymi danymi dotyczącymi ilości pamięci cache L2 oraz liczby jednostek ROP. Zaktualizowane dane pochodzą bezpośrednio od NVIDII.

