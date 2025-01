MSI będzie dołączać do kart GeForce RTX 5000 adaptery 12V-2x6 z żółtymi końcówkami. Ma to zapobiec przypadkom topienia się złącz

Dużym problemem wyżej pozycjonowanych kart graficznych Ada Lovelace były przypadki uszkodzenia złącz zasilania. Winą obarczono konektor 12VHPWR, który potrafił topić się na skutek zbyt wysokich temperatur. Od tamtej pory na rynku zadebiutowała nowa rewizja złącza (12V-2x6), a firma MSI zamierza dołączać do kart GeForce RTX 5000 przejściówki z żółtymi końcówkami. Ma to ograniczyć przypadki potencjalnie niewłaściwego podłączenia przewodu.

O problemach, z którymi borykali się nabywcy karty GeForce RTX 4090 pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przynajmniej w niektórych przypadkach do wystąpienia problemów ze stopionym złączem zasilającym przyczynili się sami użytkownicy, którzy nie docisnęli odpowiednio wtyku 12VHPWR do gniazda. Już w przypadku poprzedniej generacji sprzętu firma MSI wprowadziła do swoich zasilaczy kable z kolorowymi końcówkami. Miało to ograniczyć przypadki, gdy do stopienia konektorów dochodzi z winy użytkownika. W przypadku kart graficznych GeForce RTX 5000 tajwańskiego producenta można już mówić o nowym standardzie.

Z materiałów udostępnionych na stronie MSI wynika, że karty GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5070 Ti będą sprzedawane z przejściówkami w żółtym kolorze. Dzięki temu użytkownik będzie mógł w łatwy sposób stwierdzić, czy przewód jest wystarczająco mocno dociśnięty do gniazda. Jeśli po podłączeniu wtyku kolor żółty będzie widoczny, to oznacza, że trzeba wcisnąć go mocniej. Nie jest na razie jasne, co z GeForce RTX 5070, gdyż widniejąca na zdjęciu przejściówka jest produkcji NVIDII i nie posiada żółtej barwy. Także Zotac postanowił lepiej zabezpieczyć użytkowników. W przypadku kart tej firmy wprowadzono specjalną diodę, która ma zapalać się, jeśli kabel zasilający jest niepoprawnie podpięty.

