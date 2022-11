NVIDIA wydała oficjalne oświadczenie związane z wtyczką 12VHPWR w karcie graficznej GeForce RTX 4090

Od kilku tygodni jednym z najczęściej omawianych kwestii w świecie kart graficznych jest problematyczna wtyczka zasilająca 12VHPWR, którą NVIDIA wprowadziła do swoich modeli GeForce RTX 4000. Przez kilka tygodni pojawiały się regularne informacje o kolejnych przypadkach spalenia się wtyczek, co nieuchronnie prowadziło do awarii samych GPU. NVIDIA długo zwlekała z wydaniem oświadczenia, ale w końcu otrzymaliśmy jasną informację dotyczącą wniosków z przeprowadzonych testów laboratoryjnych.

NVIDIA wystosowała oświadczenie, w którym jednoznacznie stwierdza że przyczyną problemów z wtyczką zasilającą było niedokładne jej wpięcie.

Kanał Gamers Nexus jako pierwszy przeprowadził kompleksowe badanie, z którego wynikało że problem z wtyczkami typu 12VHPWR związany jest przede wszystkim z nieprawidłowym wpięciem w złącze. NVIDIA w odpowiedzi na materiał przesłała kanałowi również oświadczenie prasowe, w którym potwierdzono rezultat przeprowadzonych badań. Producent przede wszystkim ujawnił, że dotychczas zgłoszono 50 przypadków spalenia się wtyczki 12VHPWR. We wszystkich zgłoszeniach problemem okazała się nie do końca prawidłowo wpięta wtyczka. By zademonstrować sytuację, NVIDIA na swojej stronie opublikowała także zdjęcie prezentujące nieprawidłowe jak i poprawnie wpiętą wtyczkę 12VHPWR (publikujemy je także poniżej).

NVIDIA w tej sytuacji zaleca przede wszystkim, aby przed pierwszym uruchomieniem karty graficznej w systemie, wszyscy użytkownicy upewnili się, że kable zasilające są solidnie i równomiernie podłączone. Jednocześnie producent potwierdza, że wszystkie modele kart GeForce RTX 4090 (niezależnie czy mowa o Founders Edition czy też niereferencyjnych konstrukcjach) będą bez problemu objęte programem naprawy. Będąc jeszcze w temacie kart GeForce RTX 4000 - potwierdzono, że dotychczas wysłano do dystrybucji 130 tysięcy kart GeForce RTX 4090 i zaledwie 30 tysięcy modeli GeForce RTX 4080. Ta druga w wielu wariantach jest dostępna normalnie w sprzedaży, co pokazuje że obecnie nie ma ogromnego zainteresowania układem AD103, a przynajmniej nie w premierowych cenach.

Źródło: NVIDIA, Gamers Nexus, WCCFTech