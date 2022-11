NVIDIA GeForce RTX 4080 - szybki przegląd niereferencyjnych wersji nowej karty graficznej Ada Lovelace

16 listopada do sprzedaży trafiła nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080. Na naszych łamach znaleźć możecie test tej jednostki w wersji Founders Edition, jednak zakładamy, że znaczna większość osób zainteresowana zakupem będzie celowała w niereferencyjną wersję od któregoś z partnerów NVIDII. Rzecz w tym, że do sprzedaży trafiło sporo różnych modeli, jednak nie trzeba obawiać się mętliku głowy. Zebraliśmy dla Was wszystkie autorskie warianty GeForce'a RTX 4080 w jednym miejscu.

Prezentujemy zestawienie niereferencyjnych kart graficznych GeForce RTX 4080 od firm MSI, ASUS, GIGABYTE, Zotac, INNO3D, Gainward oraz Palit. Układy te powinniście już znaleźć w polskich sklepach z elektroniką.

Poniżej znajdziecie zestawienie kart graficznych GeForce RTX 4080, które powinny być dostępne w ofertach w wielu sklepach z elektroniką. Nie zabrakło różnych wariantów od takich producentów, jak MSI, ASUS, GIGABYTE, Zotac, INNO3D, Gainward oraz Palit. Prezentowane modele mogą być dostępne w wersjach firmowo podkręconych lub z domyślnymi taktowaniami, co wyszczególniliśmy dla większej transparentności. Domyślna specyfikacja GeForce'a RTX 4080 znajduje się poniżej, natomiast w opisie konkretnego niereferencyjnego modelu znajdziecie informację o dokładnych taktowaniach i wielkości systemu chłodzenia.

NVIDIA GeForce RTX 4080 Architektura Ada Lovelace Układ graficzny AD103 Litografia 5 nm Rozmiar rdzenia 379 mm² Tranzystory 46 mld Jednostki SP 9728 Jednostki TMU 304 Jednostki ROP 112 Jednostki RT 76 Jednostki Tensor 304 Taktowanie bazowe 2205 MHz Taktowanie boost 2505 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz Ilość pamięci 16 GB Typ pamięci GDDR6X Szyna pamięci 256-bit Przepustowość 717 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 320 W Cena startowa 7049 zł

MSI

GeForce RTX 4080 16 GB VENTUS 3X OC

GeForce RTX 4080 16 GB VENTUS 3X OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2535 MHz Wymiary 322 x 136 x 63 mm

GeForce RTX 4080 16 GB SUPRIM X

GeForce RTX 4080 16 GB SUPRIM X Taktowania bazowe / Boost 2505 MHz / 2850 MHz Wymiary 336 x 142 x 78 mm

GeForce RTX 4080 16 GB GAMING X TRIO / GAMING TRIO

GeForce RTX 4080 16 GB GAMING X TRIO GeForce RTX 4080 16 GB GAMING TRIO Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2595 MHz 2205 MHz / 2505 MHz Wymiary 337 x 140 x 67 mm

ASUS

ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X / ROG Strix OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X OC Edition Taktowania bazowe / Boost / OC Mode 2205 MHz / 2505 MHz / 2535 MHz 2205 MHz / 2625 MHz / 2655 MHz Wymiary 357,6 x 149,3 x 70,1 mm

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X / TUF Gaming OC Edition

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X OC Edition Taktowania bazowe / Boost / OC Mode 2205 MHz / 2505 MHz / 2535 MHz 2205 MHz / 2595 MHz / 2625 MHz Wymiary 348,2 x 150 x 72,6 mm

GIGABYTE

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB XTREME WATERFORCE

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB XTREME WATERFORCE Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 236 x 146 x 40 mm

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB XTREME WATERFORCE WB

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB XTREME WATERFORCE WB Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 235 x 169 x 29 mm

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER

AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2550 MHz Wymiary 357 x 163 x 75 mm

GeForce RTX 4080 16 GB GAMING OC

GeForce RTX 4080 16 GB GAMING OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2535 MHz Wymiary 342 x 150 x 75 mm

GeForce RTX 4080 16 GB AERO OC

GeForce RTX 4080 16 GB AERO OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2535 MHz Wymiary 342 x 150 x 75 mm

GeForce RTX 4080 16 GB EAGLE / EAGLE OC

GeForce RTX 4080 16 GB EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB EAGLE OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz 2205 MHz / 2520 MHz Wymiary 342 x 150 x 70 mm

ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 GB Trinity / Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 GB Trinity ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 GB Trinity OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz 2205 MHz / 2520 MHz Wymiary 356,1 x 150,1 x 71,4 mm

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 GB AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16 GB AMP Extreme AIRO Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 355,5 x 149,6 x 72,1 mm

INNO3D

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB X3 / X3 OC

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB X3 INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB X3 OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz 2205 MHz / 2535 MHz Wymiary 328 x 137 x 62 mm

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL BLACK

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL BLACK Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 280 x 137 x 41 mm

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL FROSTBITE

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL FROSTBITE Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 200 x 159 x 37 mm

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL X3

INNO3D GEFORCE RTX 4080 16 GB ICHILL X3 Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2565 MHz Wymiary 334 x 148 x 62 mm

Gainward

GeForce RTX 4080 Phantom / Phantom "GS"

GeForce RTX 4080 Phantom GeForce RTX 4080 Phantom "GS" Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz 2205 MHz / 2640 MHz Wymiary 329,4 x 141,6 x 69,7 mm

Palit

GeForce RTX 4080 GameRock / GameRock OC

GeForce RTX 4080 GameRock GeForce RTX 4080 GameRock OC Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz 2205 MHz / 2640 MHz Wymiary 329,4 x 137,5 x 71,5 mm

GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack

GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack Taktowania bazowe / Boost 2205 MHz / 2505 MHz Wymiary 329,4 x 137,5 x 71,5 mm

Źródło: MSI, ASUS, GIGABYTE, Zotac, INNO3D, Gainward, Palit