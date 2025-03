NVIDIA GeForce RTX 4090 - wciąż nie brakuje kart ze stopionym wtykiem 12VHPWR. Skala problemu wydaje się niedoszacowana

Problemy z topiącymi się konektorami 12VHPWR zostaną na długo zapamiętane przez właścicieli kart graficznych. Od czasu pojawienia się pierwszych przypadków awarii minęło kilkanaście miesięcy. Może się wydawać, że jest to już zatem przeszłość. Nic bardziej mylnego. Właściciel jednego z serwisów komputerowych opublikował na YouTube materiał wideo, który porusza tę kwestię. Problem nadal występuje i to w niemałej liczbie przypadków.

Jeden z serwisów komputerowych specjalizujących się w naprawie sprzętu donosi, że ciągle otrzymuje ponad 20 układów tygodniowo ze stopionym wtykiem 12VHPWR (16-pin).

Przypomnijmy, że chodzi tutaj o wtyki, które są używane do zasilania wyżej pozycjonowanych układów z rodziny Ada Lovelace. Oficjalnie podanym powodem topienia się złącz było niedociśnięcie konektora do gniazda na karcie graficznej, jednakże spora grupa użytkowników twierdzi, że problem dotyczy także prawidłowo podłączonych GPU. Wiele wskazuje na to, że nie są oni pozbawieni racji. Od czasów wystąpienia pierwszych awarii, wtyk 12VHPWR doczekał się jednak rewizji, a niektórzy producenci sprzętu zaczęli stosować kolorowe konektory, dzięki którym łatwo da się zidentyfikować, czy są one prawidłowo dociśnięte. Nie rozwiązało to jednak problemu w całości.

Na dosyć dobrze znanym w branży kanale YouTube o nazwie NorthridgeFix, poświęconym naprawie sprzętu komputerowego, opublikowano materiał, z którego wynika, że wciąż jest niemało przypadków stopionych konektorów zasilających. Jak twierdzi autor, tygodniowo dostaje od 20 do 25 uszkodzonych z tego powodu kart graficznych. Można przypuszczać, że jedynie niewielki odsetek użytkowników decyduje się wysłać swoje GPU do naprawy, woląc zamiast tego spróbować szczęścia z gwarancją producenta. Problem może być zatem ciągle mocno niedoszacowany. Co ważne, nie dotyczy on kart wyłącznie jednej marki. Awarie zdarzają się w przypadku modeli ASUS-a, MSI, Zotaca czy Gigabyte. Można przypuszczać, że większość usterek obejmuje egzemplarze z wcześniejszych rewizji, które ciągle są dostępne na rynku.

Materiał wideo dotyczy przede wszystkim procesu naprawy uszkodzonych w ten sposób kart graficznych. Co ciekawe, przypadków jest na tyle dużo, że autor musiał zakupić specjalną maskę, która ogranicza ilość wdychanych szkodliwych substancji. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości podobne błędy nie zostaną przez producentów powtórzone. Takie okoliczności nie powinny mieć miejsca w przypadku żadnych kart graficznych, a tutaj mówimy to topowych układach, które swoje przecież kosztują. Konieczne jest zatem wyciągnięcie wniosków.

Źródło: NorthridgeFix (YouTube), WCCFTech