Złącze zasilania 12V-2x6 okazuje się znacznie chłodniejsze i mniej problematyczne od gniazda 12VHPWR

Dzisiejsze komponenty komputerowe posiadają wiele cudownych rozwiązań i technologicznych ciekawostek, jednak nie wszystkie ich elementy zasługują na uznanie. Wielu graczy ma sporo uwag co do gniazda zasilania 12VHPWR stosowanego w wydajnych kartach NVIDIA GeForce. Okazuje się, że jest ono gorące i - ogólnie rzecz biorąc - pod wieloma względami problematyczne nawet dla entuzjastów. Na szczęście powstał już nowszy i znacznie lepszy standard 12V-2x6.

Wygląda na to, że gniazdo 12V-2x6 szybko zastąpi niesławny standard 12VHPWR, zwłaszcza że nowe rozwiązanie podobno sprawuje się bezproblemowo również przy mocno pozginanych przewodach.

Na youtube'owym kanale Hardware Busters pojawiła się właśnie relacja z testów złącza zasilania 12V-2x6, która została przeprowadzona w firmie Linewell (produkuje m.in. przewody zasilania dla ASUS-a). Pierwszy test trwał ponad 50 minut i obejmował działanie złącza podczas pełnego obciążenia (660 W). Jak się okazało, gniazdo poradziło sobie z tym bez problemów, a przy tym cechowało się stosunkowo niską temperaturą nieprzekraczającą 46,5°C. Nie można zatem obawiać się np. topienia się niektórych elementów złącza. Drugi test powinien być jednak znacznie bardziej istotny, szczególnie dla tych, którzy zrazili się do problematycznej budowy portu 12VHPWR.

Test polegał bowiem na - mówiąc kolokwialnie - dosyć niechlujnym wpięciu złącza, bez dociskania go, i nadaniu niemal pełnej mocy. Jak się okazuje, nawet w takim scenariuszu złącze 12V-2x6 było w stanie przekazać całą dostępną moc, a przy tym... pracowało z nieco niższą temperaturą wynoszącą 41°C, co jest dosyć ciekawym zjawiskiem. Warto dodać, że nowe złącze cechuje się głównie skróconymi pinami o lepszej przewodności, które obniżają rezystancję styku. Gniazdo 12V-2x6 powinno więc szybko zastąpić niesławny standard 12VHPWR, zwłaszcza że nowe rozwiązanie podobno sprawuje się bezproblemowo również przy mocno pozginanych przewodach. Jak wiemy, NVIDIA po cichu zaczęła już stosować odświeżone gniazdo w referencyjnych kartach GeForce z serii RTX 4000. Spodziewamy się więc, że w kolejnych nowych jednostkach (z tej lub przyszłej generacji) już go nie ujrzymy.

