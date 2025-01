MSI odrzuca reklamacje kart graficznych, jeśli uszkodzenia wynikają z użycia zewnętrznego adaptera 12VHPWR

Osobom śledzącym na bieżąco informacje branżowe nie umknęły na pewno problemy, jakie potrafi stwarzać konektor 12VHPWR. Firma CableMod wprowadziła na rynek teoretycznie bardziej dopracowany adapter kątowy, który lepiej pasuje do niektórych konfiguracji i obudów komputerów. Niestety także w tych przypadkach odnotowano problemy z topiącymi się wtykami. Ich zastosowanie w przypadku kart graficznych MSI może wiązać się z nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Adaptery kątowe 12VHPWR firmy CableMod także są podatne na stopienie. Firma MSI odmawia w takich przypadkach uznania reklamacji, tłumacząc to użyciem komponentów firm trzecich.

Oficjalnie firma CableMod zapewnia, że współczynnik stopionych konektorów kątowych jest niewielki. Jednocześnie potwierdza, że zdarza się to częściej niż w przypadku zwykłych złącz tego producenta. Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna tradycyjne konektory 12VHPWR, produkowane przez CableMod, zauważalnie rzadziej ulegały awarii, w porównaniu do rozwiązań dostarczanych wraz z kartami graficznymi. Firma już zapowiedziała przygotowanie ulepszonej wersji adapterów kątowych, która ma zminimalizować ryzyko ich stopienia. Nie zmienia to jednak ogólnego przeświadczenia, że złącze 12VHPWR nie należy do zbyt udanych.

Czasami uszkodzenie nie ogranicza się do samego wtyku czy adaptera. Może objąć także gniazdo zasilające i doprowadzić do trwałej awarii GPU. Niektórzy użytkownicy postanowili dokonać z tego tytułu zgłoszenia reklamacyjnego do firmy MSI. Jak wynika z opublikowanego w sieci maila, tajwańskie przedsiębiostwo w takich przypadkach odmawia uznania reklamacji, całą winę przerzucając na CableMod. Jest w tym pewna logika, bo do procesu zasilania karty został w końcu użyty komponent, który nie był dostarczony przez samego producenta układu. Tak jest też jednak w przypadku standardowych kabli od zasilacza, które nie są przecież dostarczane przez firmę produkującą karty graficzne. Z pewnością nie można zatem tutaj mówić o prokonsumenckim zachowaniu MSI. Na szczęście CableMod zaoferował pełny zwrot kosztów za uszkodzony układ. Nie ma jednak pewności, że tak będzie w każdym przypadku.

Źródło: VideoCardz, Reddit