AMD planowało użyć gniazd 12VHPWR w nowych kartach RDNA 3. Co wpłynęło na zmianę decyzji?

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego standardu dla zasilaczy ATX 3.0 upowszechniły się złącza 12VHPWR i problemy z nimi związane. Okazuje się, że również firma AMD rozważała wprowadzenie nowego typu złącz do swoich najnowszych kart graficznych Radeon z rodziny RDNA 3. Dodatkowo wiemy również, że obsługa AFMF (AMD Fluid Motion Frame) zostanie ograniczona w bardzo podobny sposób jak konkurencyjne rozwiązanie NVIDIA Frame Generation.

AMD rozważało wprowadzenie wtyków zasilający 12VHPWR do swoich najnowszych kart graficznych Radeon z rodziny RDNA 3, jednak Scott Herkelman zdradza, że firma zrezygnowała z tego pomysłu.

NVIDIA wraz z premierą kart graficznych z rodziny Ada Lovelace (GeForce RTX 4000) wprowadziła nowy typ złącz zasilania 12VHPWR. Niestety nowy standard okazał się bardzo problematyczny dla użytkowników i wzbudził wielkie kontrowersje w sieci. Jak się jednak okazuje AMD również rozważało wprowadzenie tego rozwiązania do kart graficznych Radeon RX 7800 XT oraz RX 7700 XT. Scott Herkelman, dyrektor generalny Graphics Business Unit w AMD, zdradza jednak, że firma wycofała się z tego pomysłu. Powodem tej decyzji jest niepewność co do nowego standardu oraz jego jakości i trwałości. AMD uważa, że nie powinno się obwiniać klientów za problemy ze wtykiem 12VHPWR oraz nie wprowadzi nowego standardu do momentu, gdy nie będzie miało pewności, że działa on poprawnie dla użytkowników końcowych.

Scott Herkelman zdradza również, że obsługa AFMF (AMD Fluid Motion Frame) zostanie ograniczona w bardzo podobny sposób jak konkurencyjne rozwiązanie NVIDIA Frame Generation. Rzecz jasna chodzi o czasową wyłączność dla układów z rodziny RDNA 3 (Radeon RX 7000). Jednakże w porównaniu do konkurencji wynika to z ograniczonych mocy przerobowych AMD, które aktualnie pracuje równolegle nad: FSR 3, HYPER-RX i AFMF. Scott Herkelman mówi również, że firma rozważa wprowadzenie tego rozwiązania na starsze układy z rodzin RDNA 2 (Radeon RX 6000) i RDNA 1 (Radeon RX 5000). Ma to jednak zależeć od pozytywnego i szerokiego przyjęcia tego rozwiązania na rynku gier wideo i kart graficznych.

Źródło: Club386