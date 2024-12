AMD FSR 3 z technologią Fluid Motion Frames nadal bez daty premiery, ale poznaliśmy pierwsze gry z obsługą techniki

Kilka dni temu NVIDIA ujawniła informacje na temat nowej wersji techniki DLSS o numerze 3.5, która wprowadzi funkcję o nazwie Ray Reconstruction. Tymczasem przez bardzo długi czas oczekiwaliśmy również konkretów na temat konkurencyjnego rozwiązania w postaci AMD FSR 3, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w listopadzie 2022 roku. Mamy już praktycznie wrzesień, tymczasem o dacie premiery jak nie słyszeliśmy tak nadal nie słyszymy. AMD postanowiło dać jednak aktualizację w trakcie targów Gamescom.

Podczas konferencji w ramach trwających targów Gamescom, firma AMD ujawniła nowe informacje na temat techniki FSR 3 oraz pierwszych gier ją obsługujących. Nie poznaliśmy jednak najważniejszego, czyli daty premiery...

W najnowszej wersji rozwiązania wykorzystano funkcję interpolacji klatek, a więc zasada działania mniej więcej będzie odpowiadać temu co dostaliśmy przy okazji NVIDIA DLSS 3 w zeszłym roku. Według schematu działania FSR 3, interpolowana klatka ma być wyświetlana tylko raz, co w domyśle ma zmniejszyć widoczność ewentualnych artefaktów obrazu, wynikających z zastosowania takiego rozwiązania. Kluczową technologią dla FSR 3 jest AMD Fluid Motion Frames, która łączy w sobie interpolację oraz czasowe skalowanie. AMD FSR 3, wykorzystując zarówno informacje pochodzące z wektorów ruchu jak również technologię Fluid Motion, ma oferować wysokiej jakości interpolowane klatki obrazu. Co ciekawe, Fluid Motion Frames jako narzędzie wbudowane w sterownik, będzie działać również w połączeniu z HYPR-RX. Dzięki temu technologia interpolacji klatek może tak naprawdę zostać wykorzystana w setkach, jeśli nie tysiącach gier, bez konieczności implementacji techniki FSR 3, AMD FSR 3 pozostanie w dalszym ciągu otwartym rozwiązaniem, działając na kartach graficznych AMD, NVIDII czy Intelach, na zintegrowanych układach graficznych, a także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Przykład wzrostu wydajności zaprezentowano na przykładzie gry Forspoken. W natywnej rozdzielczości 4K, z ultra detalami graficznymi (a więc i z RT), karta graficzna Radeon RX 7800 XT wygenerowała we wbudowanym benchmarku (takie narzędzie AMD wykorzystało do porównania) osiągnęła pułap 36 klatek na sekundę. Po aktywacji FSR 3 (czyli połączenia Super Resolution, Fluid Motion Frames oraz Anti-Lag+), wydajność w trybie Performance wzrosła do 122 klatek na sekundę. Drugi przykład pokazuje wzrost wydajności przy zastosowaniu natywnej metody antyaliasingu, wbudowanej w FSR 3, w połączeniu z Fluid Motion Frames oraz Anti-Lag+, ale bez samego upscalingu obrazu. W takim wypadku wzrost wydajności na tej samej karcie graficznej sięgnął z 64 do 106 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p i w ultra detalach.

AMD ujawniło także wstępną listę gier, które jako pierwsze otrzymają obsługę FSR 3. Wśród nich są gry już wydane jak również tytuły, które dopiero zadebiutują na rynku: Immortals of Aveum, Forspoken, Avatar Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer 40,000: Space Marine II, Frostpunk 2, Squad, Starship Troopers: Extermination, Black Myth: Wukong, Crimson Desertoraz Like a Dragon: Infinite Wealth. W przyszłości FSR 3 będzie również dodane jako wtyczka dla silnika graficznego Unreal Engine 5. Niestety podczas prezentacji zabrakło najważniejszego, czyli daty premiery. AMD jedynie wspomina, że debiut FSR 3 odbędzie się wkrótce.

Poznaliśmy dodatkowo szczegóły innego rozwiązania AMD, czyli HYPR-RX, będące połączeniem trzech innych funkcji sterownika graficznego: AMD Radeon Boost, Radeon Anti-lag+ oraz Radeon Super Resolution. HYPR-RX ma być dostępne poprzez jedno kliknięcie w oprogramowaniu AMD Software. Na przykładzie karty AMD Radeon RX 7800 XT, producent zaprezentował kilka przykładów w grach Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Fortnite oraz APEX Legends. Każda z gier charakteryzowała się zwiększoną wydajnością przy jednoczesnym obniżeniu opóźnienia sygnału (input lag). Obecnie HYPR-RX będzie działał jeszcze bez wsparcia w postaci Fluid Motion Frames - możliwość połączenia tych dwóch rozwiązań pojawi się w przyszłości, już po debiucie techniki FSR 3. Sam HYPR-RX powinien zadebiutować jeszcze dzisiaj, wraz z najnowszą paczką sterowników AMD Software Adrenalin Edition.

Źródło: AMD, PurePC