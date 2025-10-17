Konami oraz Bloober Team chwalą się sprzedażą gry Silent Hill 2 Remake. Psychologiczny horror okazał się sporym sukcesem

Kilka dni temu minął rok od premiery Silent Hill 2 Remake. Produkcja, za którą odpowiada krakowskie studio Bloober Team, okazała się bardzo udaną próbą przeniesienia kultowego horroru na współczesne platformy. Obecnie Silent Hill 2 dostępny jest na PC oraz PlayStation 5, jednak sporo mówi się o możliwym debiucie na kolejnych platformach - Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2, być może w okolicach premiery filmu Return to Silent Hill (styczeń 2026). W międzyczasie Konami potwierdziło wynik sprzedażowy gry.

Konami oraz Bloober Team potwierdziły wynik sprzedaży gry Silent Hill 2 Remake. Psychologiczny horror znalazł 2,5 miliona nabywców.

Konami potwierdziło, iż gra Silent Hill 2 Remake sprzedała się w liczbie 2,5 miliona egzemplarzy, stając się tym samym najchętniej kupowaną odsłoną tej marki. Łącznie sprzedaż wszystkich gier z serii przebiła próg 10 milionów egzemplarzy. Warto przypomnieć, iż w styczniu tego roku informowano o 2 milionach sprzedanych kopii. zatem w tym roku wynik ten poprawił się o kolejne pół miliona sztuk. Dla Konami był to wystarczająco duży sukces komercyjny, by zlecić Bloober Team przygotowanie kolejnego remake'u, tym razem pierwszego Silent Hill.

Silent Hill 2 Remake w zdecydowanej większości jest bardzo wiernym odtworzeniem oryginalnej historii, skupiającej się na Jamesie Sunderlandzie, który otrzymuje tajemniczy list, napisany rzekomo przez jego żonę Mary. Problem w tym, że Mary zginęła trzy lata przed wydarzeniami z gry, a przynajmniej tak jest to przedstawiane. Historia Jamesa jest jednak bardziej złożona, a sam bohater nie okazuje się tak krystalicznie czysty, jak początkowo jest to podawane graczom. W ostatnim czasie marka Silent Hill przeżywa rozkwit, dzięki której gracze są znacznie bardziej zainteresowani serią niż jeszcze kilka lat temu. Raptem kilka tygodni temu zadebiutował Silent Hill f, który sprzedał się w liczbie miliona egzemplarzy w ciągu 3 dni od momentu premiery.

Źródło: Konami, Gematsu