Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gry

Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem

Piotr Piwowarczyk | 17-10-2025 14:00 |

Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawemPo tym, jak dowiedzieliśmy się, że nie powstanie kolejna część gry WRC od Codemasters, wielu fanów rajdów straciło nadzieje na pojawienie się godnej uwagi produkcji w tym stylu w najbliższych latach. Ostatecznie jednak wcale nie musi być tak źle - szybko wyszło na jaw, że seria gier WRC wraca pod skrzydła firmy Nacon, która przygotowuje rzekomo coś zupełnie nowego, a teraz zapowiedziano tytuł Assetto Corsa Rally. Czego możemy się po nim spodziewać?

Assetto Corsa Rally trafi na Steam w ramach Early Access już 13 listopada tego roku. Docelowo możemy spodziewać się ponad 120 km tras, 10 odcinków specjalnych z ponad 35 wariantami, 5 lokacji, ponad 30 samochodów, wielu trybów gry, a także wsparcia dla VR.

Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [1]

Seria gier WRC wraca pod skrzydła firmy Nacon. Fani rajdów jednak nie pozostaną na lodzie

Assetto Corsa to seria symulacyjnych gier wyścigowych, a dopisek Rally oznacza, że mamy do czynienia z jej spin-offem. Za produkcję ma odpowiadać zatem nie Kunos Simulazioni (ekipa ta skupia się aktualnie na Assetto Corsa Evo), lecz nowo uformowane studio Supernova Games. Omawiana gra bazuje na silniku fizyki Assetto Corsa specjalnie dostosowanym do rajdowych realiów, natomiast silnik graficzny to Unreal Engine 5. Twórcy obiecują m.in. laserowo skanowane odcinki specjalne, dynamiczne środowisko, zmienne warunki atmosferyczne czy zaawansowany system uszkodzeń, który ma wpływać na prowadzenie samochodu. 

Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [2]

The Crew 2 - gra wreszcie otrzymała tryb offline. Do tego nowości od Ubisoftu w The Crew Motorfest

Zapowiedziano, że na początek gra trafi na Steam w ramach Early Access już 13 listopada tego roku. Startowa zawartość nie będzie zbyt bogata. Gracze mają otrzymać 5 trybów gry, 33 km tras, 4 odcinki specjalne z 18 wariantami (zlokalizowane w Walii i Alzacji), a także 10 samochodów rajdowych z klas Group B, WRC i Rally2, wśród których znajdziemy takie wozy, jak np. Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, Peugeot 208 Rally4, Citroen Xsara WRC czy Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. W przyszłości możemy spodziewać się ponad 120 km tras, 10 odcinków specjalnych z ponad 35 wariantami, 5 lokacji, ponad 30 samochodów, kolejnych trybów gry (w tym pełnego multiplayera), a także wsparcia dla VR. Póki co nie wiadomo nic na temat daty premiery pełnej wersji gry oraz premiery wersji konsolowych. Więcej informacji o Assetto Corsa Rally znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej.

Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [3]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [4]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [5]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [6]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [7]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [8]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [9]Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem [10]

Źródło: Assetto Corsa, gtplanet, Traxion
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - kilka dni na pobranie klasycznej odsłony za darmo. Ubisoft z atrakcjami na 25-lecie serii

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - kilka dni na pobranie klasycznej odsłony za darmo. Ubisoft z atrakcjami na 25-lecie serii

5
Epic Games Store - nietypowa przygodówka i ceniona gra kooperacyjna w ramach darmowej oferty

Epic Games Store - nietypowa przygodówka i ceniona gra kooperacyjna w ramach darmowej oferty

0
GTA 6 - Pierwszy gameplay zostanie opublikowany pod koniec sierpnia... początkowo tylko na platformie Netflix

GTA 6 - Pierwszy gameplay zostanie opublikowany pod koniec sierpnia... początkowo tylko na platformie Netflix

111
Mafia: The Old Country - Man of Honor - Nowy gameplay trailer przybliża nam historię w fabularnym dodatku do gry

Mafia: The Old Country - Man of Honor - Nowy gameplay trailer przybliża nam historię w fabularnym dodatku do gry

20
Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall PC. Mimo że Unreal Engine 5, to gra nie powinna wymęczyć komputerów

Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall PC. Mimo że Unreal Engine 5, to gra nie powinna wymęczyć komputerów

43
Liczba komentarzy: 27

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.