Assetto Corsa Rally - zapowiedziano nową grę dla fanów rajdów. Early Access startuje już niebawem

Po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nie powstanie kolejna część gry WRC od Codemasters, wielu fanów rajdów straciło nadzieje na pojawienie się godnej uwagi produkcji w tym stylu w najbliższych latach. Ostatecznie jednak wcale nie musi być tak źle - szybko wyszło na jaw, że seria gier WRC wraca pod skrzydła firmy Nacon, która przygotowuje rzekomo coś zupełnie nowego, a teraz zapowiedziano tytuł Assetto Corsa Rally. Czego możemy się po nim spodziewać?

Assetto Corsa Rally trafi na Steam w ramach Early Access już 13 listopada tego roku. Docelowo możemy spodziewać się ponad 120 km tras, 10 odcinków specjalnych z ponad 35 wariantami, 5 lokacji, ponad 30 samochodów, wielu trybów gry, a także wsparcia dla VR.

Assetto Corsa to seria symulacyjnych gier wyścigowych, a dopisek Rally oznacza, że mamy do czynienia z jej spin-offem. Za produkcję ma odpowiadać zatem nie Kunos Simulazioni (ekipa ta skupia się aktualnie na Assetto Corsa Evo), lecz nowo uformowane studio Supernova Games. Omawiana gra bazuje na silniku fizyki Assetto Corsa specjalnie dostosowanym do rajdowych realiów, natomiast silnik graficzny to Unreal Engine 5. Twórcy obiecują m.in. laserowo skanowane odcinki specjalne, dynamiczne środowisko, zmienne warunki atmosferyczne czy zaawansowany system uszkodzeń, który ma wpływać na prowadzenie samochodu.

Zapowiedziano, że na początek gra trafi na Steam w ramach Early Access już 13 listopada tego roku. Startowa zawartość nie będzie zbyt bogata. Gracze mają otrzymać 5 trybów gry, 33 km tras, 4 odcinki specjalne z 18 wariantami (zlokalizowane w Walii i Alzacji), a także 10 samochodów rajdowych z klas Group B, WRC i Rally2, wśród których znajdziemy takie wozy, jak np. Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, Peugeot 208 Rally4, Citroen Xsara WRC czy Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. W przyszłości możemy spodziewać się ponad 120 km tras, 10 odcinków specjalnych z ponad 35 wariantami, 5 lokacji, ponad 30 samochodów, kolejnych trybów gry (w tym pełnego multiplayera), a także wsparcia dla VR. Póki co nie wiadomo nic na temat daty premiery pełnej wersji gry oraz premiery wersji konsolowych. Więcej informacji o Assetto Corsa Rally znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej.

Źródło: Assetto Corsa, gtplanet, Traxion