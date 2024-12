NVIDIA DLSS 3.5 z Ray Reconstruction - nowa wersja techniki udoskonali jakość śledzenia promieni na kartach GeForce RTX

W ubiegłym roku NVIDIA wprowadziła kolejną generację techniki DLSS, która łączy w sobie trzy różne funkcje: Super Resolution, Frame Generation oraz Reflex. DLSS w takiej postaci został jednak zablokowany wyłącznie dla kart graficznych GeForce RTX 4000 z racji wykorzystania silnika Optical Flow Accelerator, który został znacząco ulepszony w rdzeniach Tensor 4. generacji. Niespełna rok po tej zapowiedzi NVIDIA ogłasza właśnie kolejny postęp - DLSS 3.5. Nowa wersja poprawi przede wszystkim jakość promieni w RT.

NVIDIA DLSS 3.5 to kolejne udoskonalenie techniki upscalingu obrazu. Tym razem na warsztat wzięto ulepszenie promieni RT w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, opartych o odszumianie obrazu. DLSS Ray Reconstruction będzie dostępne dla wszystkich kart GeForce RTX.

DLSS 3.5 ulepsza przede wszystkim promienie RT poprzez wprowadzenie funkcji zwanej Ray Reconstruction. Według deklaracji producenta funkcja ta została wytrenowana na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do techniki DLSS 3. Wykorzystywane są dodatkowe dane z gier oraz silników oprogramowania (również w kontekście rozpoznawania różnych efektów Ray Tracingu, w tym także rozróżniania poprawnie wyświetlanych pikseli jak również tych, które posiadają błędy), co ma wspomóc proces lepszej rekonstrukcji promieni RT względem tradycyjnie wykorzystywanego oprogramowania bazującego na odszumianiu obrazu (denoiser).

DLSS 3.5 pozwoli zachować nie tylko oryginalną kolorystykę, ale również utrzyma bardziej dokładne i naturalniejsze efekty świetlne (dotyczy to również poprawionej techniki globalnego oświetlenia oraz lepszej jakości odbić), a także zredukuje efekty ghostingu, które mogłyby pojawić się przy wykorzystaniu tradycyjnych denoiserów. NVIDIA DLSS 3.5 trafi tej jesieni do pierwszych gier, m.in. Cyberpunka 2077 z dodatkiem Phantom Liberty, Alan Wake 2 oraz Portal RTX. Dodatkowo DLSS 3.5 pojawi się również na platformie NVIDIA Omniverse jak również w popularnym oprogramowaniu D5 Render (przykład działania DLSS 3.5 Ray Reconstruction względem typowego denoisera został również podany poniżej). Prawdopodobnie najważniejszą informacją będzie to, że Ray Reconstruction będącą najważniejszym elementem DLSS 3.5 trafi do wszystkich kart GeForce RTX, a więc do serii GeForce RTX 2000 (Turing), GeForce RTX 3000 (Ampere) oraz GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace).

