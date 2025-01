NVIDIA DLSS – przygotowano nowy zestaw ustawień dla Unreal Engine 5.2, który będą mogli wykorzystać deweloperzy gier

Technika NVIDIA DLSS to rozwiązanie, które pozwala znacząco zwiększyć liczbę FPS-ów w grach ją obsługujących. Deweloperzy mają dostęp do znacznie szerszej możliwości jej konfiguracji niż użytkownicy końcowi. Wykorzystanie techniki opiera się na pewnych predefiniowanych zestawach ustawień, które twórcy mają do dyspozycji na etapie procesu produkcji. Według najnowszych informacji, do Unreal Engine 5.2 ma trafić zupełnie nowy zestaw opatrzony literą G.

Do predefiniowanych ustawień deweloperskich techniki NVIDIA DLSS w Unreal Engine 5.2 ma dołączyć zestaw opatrzony literą G. Nie jest na razie jasne, czym dokładnie będzie się charakteryzował.

Celem zestawów ustawień dla DLSS jest uproszczenie procesu implementacji techniki do gier na etapie ich tworzenia. Opatrzone są one odpowiednimi literami, a ich działanie ma na celu optymalizację techniki pod kątem konkretnych zastosowań i trybów. Przykładowo ustawienie C jest przeznaczone przede wszystkim dla trybów Perfomance, Balanced i Quality w grach, które charakteryzują się szybkim tempem rozgrywki. Ustawienie D z kolei ma na celu głównie zapewnienie stabilności wyświetlanego obrazu.

Według dokumentacji NVIDII, istnieje na chwilę obecną pięć predefiniowanych zestawów ustawień dla DLSS (litery od A do F, z czego E nie jest aktualnie wykorzystywane). Na opublikowanym w serwisie YouTube materiale wideo z omawiającego nowości Unreal Engine 5.2 wykładu, można zauważyć obecność jednego dodatkowego zestawu ustawień, opatrzonego literą G. Rozwijana przez prowadzącego w 45. minucie filmu lista odnosi się co prawda do DLAA, a nie ściśle DLSS, ale obie techniki są ze sobą powiązane (są częścią tego samego pluginu). Można zatem założyć, że dodatkowy zestaw predefiniowanych ustawień odnosi się także do samego DLSS. Prawdopodobnie zatem Unreal Engine 5.2 otrzyma opcję, która nie jest na razie obecna w dokumentacji NVIDII, ale trudno na razie stwierdzić, czym będzie się charakteryzowała i w jakich zastosowaniach sprawdzi się najlepiej.

