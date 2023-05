Test NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS w grze Cyberpunk 2077 - Która technika daje najlepszą jakość obrazu?

Cyberpunk 2077 w wersji 1.62 został już wcześniej przetestowany pod kątem wydajności najmocniejszych kart graficznych w trybie Ray Tracing: Overdrive Mode, który aktywuje pełny Path Tracing w produkcji CD Projekt RED. Wspomniana aktualizacja gry przyniosła jednak jeszcze jedną nowość do Night City. Mowa o implementacji trzeciej techniki Intel XeSS w wersji 1.1. Jest to już trzecie rozwiązanie dotyczące upscalingu obrazu, a które zostało wprowadzone do Cyberpunka 2077. Uznaliśmy, że będzie to dobra okazja do przetestowania wszystkich trzech technik - NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS i oceny, która z nich prezentuje się w grze CD Projekt RED najlepiej. Nie zabraknie ponadto dodatkowych testów skalowania wydajności w wyższych rozdzielczościach.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA DLSS w grze Cyberpunk 2077 była zaimplementowana najwcześniej, choć z początku była to jeszcze wersja bez technik NVIDIA Reflex oraz Frame Generation. Później doszła obsługa AMD FSR 1, które finalnie zastąpiono wersją FSR 2.1 o znacznie lepszej jakości obrazu. Następny w kolejce był DLSS 3 dla kart graficznych GeForce RTX 4000 (ten okazuje się wręcz niezbędny jeśli chcemy pograć w trybie Ray Tracing: Overdrive Mode). Niedawno natomiast pojawiło się wsparcie dla najnowszej wersji Intel XeSS (1.1). Podobnie jak DLSS, XeSS wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia do upscalowania obrazu z niższej rozdzielczości. NVIDIA DLSS to oczywiście zamknięte rozwiązanie tylko dla kart GeForce RTX. AMD FSR 2.1 oferuje wsparcie dla największej liczby kart graficznych, a nawet zintegrowanych układów graficznych. Intel XeSS jest również techniką otwartą, przy czym jej działanie wymaga albo posiadania kart Intel ARC z dedykowanymi jednostkami Matrix Engine (XMX) albo kart obsługujących instrukcje DP4a.

Ostatnia aktualizacja do gry Cyberpunk 2077 wprowadziła wsparcie dla techniki Intel XeSS. Tym samym produkcja CD Projekt RED oferuje już obsługę wszystkich trzech technik: NVIDIA DLSS (2 oraz 3), AMD FSR 2.1 oraz Intel XeSS. Sprawdzamy, która oferuje najlepszą jakość obrazu.

W tym teście skupimy się na porównaniu jakości obrazu, porównując natywną rozdzielczość do trzech technik upscalingu: DLSS, FSR oraz XeSS. Testy przeprowadzono w trzech miejscach pomiarowych oraz w dwóch rozdzielczościach: 2560 x 1440 pikseli oraz 3840 x 2160 pikseli. Do testów posłużyła nam karta graficzna GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali. Całość została przetestowana na systemie Windows 11 64-bit w wersji 22H2. Oczywiście oprócz porównania technik upscalingu do natywnej rozdzielczości, nie brakuje porównań pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami, tj. DLSS kontra FSR, DLSS kontra XeSS oraz FSR kontra XeSS. Wyniki mogą okazać się całkiem ciekawe.

Druga część testów to porównanie skalowania wydajności z wykorzystaniem technik NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Pomiary wydajności zostały przeprowadzone w rozdzielczościach 2560 x 1440 oraz 3840 x 2160. Dodatkowo w 4K wszystkie trzy techniki zostały, w ramach ciekawostki, sparowane z funkcjonalnością NVIDII o nazwie Frame Generation, które jest interpolacją klatek na bazie m.in. wektorów ruchu z wcześniej wyrenderowanych klatek. Frame Generation może działać poza DLSS Super Resolution (DLSS 2), więc można go sparować z innymi technikami, w tym wypadku z AMD FSR oraz Intel XeSS.