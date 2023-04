Test wydajności Cyberpunk 2077 Patch 1.62 RT Overdrive - Wyszedł path, będzie płacz... chyba że masz GeForce RTX 4000

Cyberpunk 2077 to zdecydowanie najczęściej testowana gra komputerowa na naszych łamach, która regularnie otrzymuje kolejne aktualizacje poprawiające oprawę wizualną, ewoluując w kierunku najbardziej zaawansowanej produkcji pod względem technicznym. Kolejnym krokiem w kierunku większego realizmu jest najnowszy patch 1.62 wprowadzający między innymi Ray Tracing Overdrive. Jest to niezwykle wymagająca funkcja, zarezerwowana wyłącznie dla topowych konfiguracji, mająca demonstrować jak powinny wyglądać gry przyszłości. Dzisiaj sprawdzimy czy aktualnie dostępne karty graficzne sprostają zadaniu, chociażby korzystając z pomocy NVIDIA DLSS Super Resolution i Frame Generation.

Autor: Sebastian Oktaba

Cyberpunk 2077 można naprawdę sporo zarzucić, jednak twórcy przynajmniej pamiętają o swoim produkcie, konsekwentnie dopracowując warstwę techniczną. Partnerstwo z inżynierami NVIDII pozwoliło w międzyczasie zaimplementować wiele innowacyjnych funkcji, natomiast wprowadzenie path tracingu jest swoistym ukoronowaniem dotychczasowych poprawek. Aktualizacja oznaczona numerem 1.62 dodaje długo wyczekiwany RT Overdrive, który zastępuje rasteryzację pełnym śledzeniem promieni, podnosząc jakość oprawy graficznej jeszcze wyżej. Oczywiście, wcześniej mogliśmy zobaczyć tytuły wykorzystujące takie rozwiązanie - Quake 2 czy Portal - jednak w porównaniu do testowanego Cyberpunk 2077 to produkcje zwyczajnie archaiczne. Tutaj mówimy przecież o jednym z największych miast stworzonych na potrzeby gier komputerowych, które nawet bez włączania path tracingu stanowi poważne wyzwanie dla układów graficznych. Dlatego do wymagań sprzętowych należy podchodzić z pokorą...

Patch 1.62 do Cyberpunk 2077 wprowadzający path tracing w trybie RT Overdrive, to nie jest lekki kawałek chleba dla układów graficznych. Traktujcie go jako ciekawostkę, pieśń przyszłości i demo technologicznie.

Deweloperzy wyraźnie podkreślają, że implementacja path tracingu ma charakter zapoznawczy i przeznaczona została dla absolutnie topowych zestawów. Wysoce wskazane, a wręcz wymagane jest również włączenie NVIDIA DLSS Frame Generation i NVIDIA Super Resolution doprawionych technologią NVIDIA Reflex, żeby podnieść ilość generowanych klatek na sekundę oraz zredukować opóźnienia systemowe. Aktualizacja 1.62 wprowadzająca path tracing (RT Overdrive), to ponad wszelką wątpliwość demonstracja możliwości rodziny NVIDIA GeForce RTX 4000, mająca pokazać technologiczną przewagę nad konkurencję oraz poprzednimi generacjami. Jedynie topowe karty graficzne pozwolą na płynne granie w wyższych rozdzielczościach, jednak bez wspomagaczy żadna nie uzyska satysfakcjonującej płynności. Warto jeszcze wspomnieć, że Patch 1.62 dodaje antyaliasing NVIDIA DLAA, więc Cyberpunk 2077 posiada wszystkie technologie NVIDII odpowiadające za poprawę obrazu i/lub płynności.

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 Path Tracing Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Ustawienia Ultra Ultra Ultra Zalecany upscaling FSR / DLSS FSR / DLSS FSR / DLSS 3 Poziom RT Path Tracing Path Tracing Path Tracing Procesor AMD Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5500X Ryzen 7 5800X Procesor Intel Core i5-11400 Core i5-11400 Core i7-11700 Karta graficzna AMD Radeon RX 7900 XTX - - Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Nośnik SSD 70 GB 70 GB 70 GB

Zakres poczynionych zmian w jakości grafiki najlepiej oddadzą screeny, których interaktywną galerię z suwakami znajdziecie na kolejnych stronach, podzielonych na sekcje poświęcone cieniowaniu, odbiciom i oświetleniu globalnemu. Porównanie obejmuje ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra i Path Tracing. Natomiast w testach wydajności oprócz wszystkich modeli kart graficznych z rodziny NVIDIA GeForce RTX 4000, uwzględniłem także GeForce RTX 3090 Ti oraz konkurencję w postaci AMD Radeon RX 7900 XTX. Jednocześnie na wykresach z path tracingiem znajdziecie wyniki z DLSS Super Resolution i DLSS Frame Generation, więc uprzejmie proszę o zwracanie uwagi na opisy widoczne z lewej strony pod nazwami kart graficznych. Ciekawostką jest, że oprócz renderingu opartego na path tracingu, twórcy wprowadzili osobny dla trybu fotograficznego, dzięki czemu posiadacze słabszych modeli obsługujących ray tracing mogą przynajmniej wykonywać zdjęcia. Cóż... zapraszam serdecznie do krojenia cebuli!