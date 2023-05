AMD FSR 3 z nowymi szczegółami. Technika ma zapewnić interpolację znacznie większej liczby klatek niż NVIDIA DLSS 3

Technika FidelityFX Super Resolution 3, opatrzona skrótem FSR 3, to bezpośrednia konkurencja dla DLSS 3. Propozycja AMD ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Choć szczegóły techniczne dotyczące obu rozwiązań są odmienne, to na poziomie ogólnym sprowadzają się do tego samego mechanizmu. Chodzi tutaj o generowanie tak zwanych sztucznych klatek, które uzupełniają zwykły obraz i zwiększają wydajność. Poznaliśmy właśnie nieco szczegółów dotyczących FSR 3.

Technika AMD FSR 3 może umożliwić interpolację nawet czterech sztucznych klatek na każdą rzeczywistą. Powinno to korzystnie przełożyć się na wydajność, choć otwarte pozostają pytania o jakość obrazu i opóźnienia.

Użytkownik Twittera o pseudonimie Kepler zauważył, że w najnowszej wersji pakietu GPUOpen (alternatywa dla NVIDIA GameWorks) znalazły się fragmenty kodu dotyczące nowej techniki AMD. Jeśli zostały one dobrze zinterpretowane, to oznacza, że FSR 3 umożliwi generowanie do czterech sztucznych klatek na każdą prawdziwą. Dla porównania, przy wykorzystaniu NVIDIA DLSS 3 dochodzi do interpolacji zaledwie jednej sztucznej klatki na jedną rzeczywistą. Jeśli te informacje się potwierdzą, to wzrost wydajności przy zastosowaniu FSR 3 może być imponujący. Problemem pozostaje jednak jakość obrazu i opóźnienie, które może pojawić się w wyniku użycia techniki. Przypomnijmy, że DLSS 3 korzysta z rozwiązań sprzętowych specyficznych dla kart graficznych GeForce RTX 4000, które nie są obecne w Radeonach, więc końcowy rezultat zastosowania FSR 3 może okazać się sporo gorszy.

Some interesting implications for this:



- FSR3 being driver-side would not work on NVIDIA GPUs

- "FrameGenRatio" implies it can create more than 1 interpolated frame per real frame. https://t.co/WGEXcQlUH6 — Kepler (@Kepler_L2) May 23, 2023

Wielu graczom nie spodoba się też inna kwestia, która może wynikać z opublikowanych fragmentów kodu. Według Keplera, nie da się wykluczyć, że FSR 3 będzie implementowany na poziomie sterowników, a nie konkretnych aplikacji. Oznaczałoby to, że technika zawita tylko na karty AMD Radeon. Dotychczasowe wersje FSR były dostępne na wszystkich układach graficznych. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że są to informacje niepotwierdzone. Możliwe, że AMD dostarczy jednak technikę w formie otwartej i będzie się dało wykorzystać ją na GPU dowolnego producenta. Więcej szczegółów poznamy zapewne już wkrótce. Wydaje się, że premiera bardziej mainstreamowych układów z rodziny RDNA 3 to dobra okazja, żeby przedstawić nowe informacje na temat nadchodzącej techniki.

Źródło: WCCFTech, Twitter