AMD przypomina o możliwościach techniki FSR 2.1 i prezentuje wyniki wydajności w grach z Ray Tracingiem

Karty graficzne AMD Radeon nie cieszą się dużą popularnością wśród graczy, którym zależy na najwyższej płynności w tytułach z włączonym śledzeniem promieni. Wpływ na to ma nie tylko niższa wydajność w porównaniu do konkurencji, ale także mniejsze rozpowszechnienie techniki skalowania obrazu FSR. Producent opublikował wyniki wydajności w popularnych grach, aby przekonać wymagających użytkowników do wyboru modeli z serii RDNA 3.

AMD przetestowało wydajność kart graficznych Radeon RX 7900 XT i 7900 XTX w popularnych tytułach. W zależności od wybranego trybu FSR 2.1 gracze mogą liczyć nawet na dwukrotny wzrost liczby klatek na sekundę.

AMD postanowiło przypomnieć o możliwościach, jakie daje włączenie techniki FSR 2.1 w popularnych tytułach. Wszystkie gry, poza F1 22, zostały przetestowane na platformie składającej się z procesora AMD Ryzen 9 7900X, płyty głównej MSI MEG X670E Ace, 32 GB RAM DDR5 oraz systemu Windows 11 Pro. Bariera 60 klatek na najwyższych detalach w rozdzielczości 4K została przekroczona jedynie w przypadku najnowszej części przygód Spider-Mana. Sytuacja ulega znacznej poprawie po włączeniu FSR w trybie jakości, ponieważ wydajność wzrasta o ponad 50 procent. Na jeszcze lepsze rezultaty mogą liczyć gracze, którzy zaakceptują nieco niższą ostrość obrazu i skorzystają z trybu zrównoważonego bądź nastawionego na maksymalną płynność.

Oddzielny slajd przypadł Cyberpunkowi 2077. Mimo że od premiery dzieła CD Projekt RED minęły ponad dwa lata, to twórcy wciąż dbają o rozwój oprawy graficznej. Z tego powodu polski tytuł stanowi wyzwanie nawet dla najszybszych układów graficznych. Radeon RX 7900 XTX w rozdzielczości 2560x1440 osiągnął 40 klatek na sekundę, a w 4K ta wartość zmniejszyła się do zaledwie 21 klatek, skutecznie uniemożliwiając rozgrywkę. Włączenie FSR 2.1 jest wręcz obowiązkowe, ponieważ tryb jakości zapewnia niemal dwukrotną poprawę płynności. Należy pamiętać, że zaprezentowane osiągi dotyczą wyłącznie "klasycznego" Ray Tracingu, a więc w czasie testów nie uwzględniono najbardziej wymagających opcji graficznych.

Źródło: AMD