AMD Radeon RX 7000 - cała seria kart opartych na architekturze RDNA 3 dostrzeżona w oprogramowaniu ROCm 5.6

Jak dotąd jedynymi desktopowymi kartami graficznymi bazującymi na architekturze RDNA 3, które miały swoją premierę, są Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX. Na GitHubie dostrzeżono jednak ostatnio całą serię układów z tej rodziny. Wśród nich znalazły się niezapowiedziane wcześniej modele z wyższej półki cenowej, jak i bardziej przystępne dla graczy propozycje. Wiele wskazuje na to, że AMD mocno przygotowuje się do premiery nowego sprzętu.

W opublikowanej na GitHubie prośbie o dokonanie zmian w AMD ROCm 5.6, dostrzeżono całą serię kart graficznych AMD Radeon RX 7000. Znalazły się na niej zarówno topowe układy, jak i bardziej budżetowe jednostki.

AMD ROCm to otwarta platforma oprogramowania służąca do zadań, w których do obliczeń wykorzystuje się układy graficzne. Obejmuje to zwłaszcza przedsięwzięcia powiązane z HPC i rozwojem sztucznej inteligencji. Opublikowana zapewne przypadkowo na GitHubie prośba o wprowadzenie zmian do ROCm w wersji 5.6, wspomina o kilku kartach graficznych AMD, które nie zostały jeszcze zapowiedziane. Choć oryginalny wpis został już usunięty, to w Internecie wciąż można znaleźć pełną listę układów.

Model Architektura Układ graficzny AMD Radeon RX 7950 XTX RDNA 3 gfx1100 (Navi 31) AMD Radeon RX 7950 XT RDNA 3 gfx1100 (Navi 31) AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 gfx1100 (Navi 31) AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3 gfx1100 (Navi 31) AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3 gfx1101 (Navi 32) AMD Radeon RX 7700 XT RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7500 XT RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7600M XT RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7600M RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7700S RDNA 3 gfx1102 (Navi 33) AMD Radeon RX 7600S RDNA 3 gfx1102 (Navi 33)

AMD może zatem szykować topowe karty graficzne Radeon RX 7950 XTX oraz Radeon RX 7950 XT. Przeciek potwierdza istnienie także kilku bardziej budżetowych modeli. Na liście znajdują się bowiem również Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, RX 7600 XT oraz RX 7500 XT. Co ciekawe, pierwszy z nich ma być oparty na układzie Navi 32, podczas gdy pozostałe trzy skorzystają z Navi 33. Choć do źródła należy podchodzić z ostrożnością, to podczas prezentacji ostatnich wyników finansowych AMD zapowiedziało, że bardziej przystępne cenowo Radeony RX 7000 ukażą się jeszcze w bieżącym kwartale. Radeon RX 7600 XT może zadebiutować w maju tego roku.

Nieco zaskakujące jest, że tylko jedna karta graficzna skorzysta z układu Navi 32. Brak jest także desktopowych modeli pozbawionych dopisku "XT" w nazwie. Nie oznacza to jednak, że tego typu jednostki nigdy nie pojawią się na rynku. Możliwe, że ich premiera nastąpi w dalszej perspektywie czasowej, czyli tak, jak było w przypadku większości tego typu propozycji z serii Radeon RX 6000. Pozostaje czekać zatem na oficjalną zapowiedź oraz premierę nowych układów, a także mieć nadzieję, żeby okazały się konkurencyjną propozycją względem kart NVIDII.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech