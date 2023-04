AMD Radeon RX 7600 XT - karta graficzna RDNA 3 podobno zadebiutuje na rynku jeszcze przed targami Computex

Ostatnie karty graficzne jakie AMD wydało dla graczy to flagowe modele Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX, wykorzystujące rdzeń NAVI 31 oraz architekturę RDNA 3. Długo musieliśmy czekać na informacje o kolejnych modelach, ale wygląda na to że w końcu zbliżamy się do kolejnych premier. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie producent skupi się na tańszych kartach, opartych na rdzeniu NAVI 33, co stawia pod znakiem zapytania karty z serii Radeon RX 7800 (układ NAVI 32). W sieci pojawiła się informacja wskazująca na dokładny termin premiery modelu Radeon RX 7600 XT.

Według informacji opublikowanych przez Moore's Law is Dead, sklepowa premiera karty graficznej AMD Radeon RX 7600 XT odbędzie się 25 maja, a więc kilka dni przed rozpoczęciem targów Computex. Według źródła, AMD podzieli recenzje podobnie jak NVIDIA zrobiła to z niedawno debiutującym modelem GeForce RTX 4070. Testy kart w cenie MSRP mają pojawić się dzień wcześniej, a więc 24 maja, natomiast kart powyżej MSRP - 25 maja, w dniu debiutu.

