AMD Radeon Pro W7900 oraz Radeon Pro W7800 - cena oraz specyfikacja profesjonalnych kart graficznych RDNA 3

Mimo ze od premiery architektury AMD RDNA 3 minęło już sporo czasu, to dotychczas sam producent raczej niespecjalnie rozbudował portfolio kart graficznych. Na rynku konsumenckim nieprzerwanie istnieją tylko dwa modele: Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX, oparte na rdzeniu NAVI 31. Na desktopowe modele z chipami NAVI 32 oraz NAVI 33 nadal czekamy, tymczasem AMD prezentuje dwie pierwsze profesjonalne karty, które oparto na wspomnianej architekturze RDNA 3. Mowa o modelach Radeon Pro W7900 oraz Radeon Pro W7800.

AMD Radeon Pro W7900 dzieli specyfikację rdzenia NAVI 31 z konsumencką kartą Radeon RX 7900 XTX. Mamy zatem do czynienia z układem wyposażonym w 96 aktywnych bloków Compute Units (CU) nowej wersji, ze zintegrowanymi jednostkami do obliczeń ukierunkowanych na AI. Na pokładzie nie brakuje również 6144 procesorów FP32. Radeon Pro W7900 może pochwalić się całkiem konkretną ilością pamięci - użytkownicy otrzymają do dyspozycji 48 GB VRAM GDDR6 na 384-bitowej magistrali i z obsługą korekcji błędów ECC. Moc obliczeniowa FP32 sięga 61 TFLOPS. Na śledziu karty (notabene prezentującej się naprawdę estetycznie) znajdziemy cztery wyjścia wideo: 3 pełne DisplayPort 2.1 oraz jeden mini DisplayPort. Nie ma natomiast portów HDMI.

Następna w kolejności karta to AMD Radeon Pro W7800, która również wykorzystuje rdzeń NAVI 31, jednak o zauważalnie skromniejszej budowie (omawiany wariant nie pojawił się dotychczas w żadnej konsumenckiej karcie Radeon RX 7000). Do dyspozycji użytkownikom oddano 70 aktywnych bloków CU oraz 4480 procesorów strumieniowych. Moc obliczeniowa FP32 wynosi w tym wypadku 45 TFLOPS (obie zaprezentowane karty pracują z zegarem rdzenia w okolicach 2500 MHz). Jeśli chodzi o pamięć, to do dyspozycji oddano 32 GB VRAM GDDR6 ECC na 256-bitowej magistrali pamięci. Współczynnik TBP (Total Board Power) mocniejszej karty Radeon Pro W7900 sięga 295 W, podczas gdy słabszego Radeona Pro W7800 - 260 W. Ten drugi oferuje również identyczny zestaw wyjść cyfrowych (DisplayPort 2.1 oraz mini DisplayPort).

AMD chwali się bardzo wysoką wydajnością zwłaszcza karty Radeon Pro W7900, która w wielu profesjonalnych zastosowaniach (edycja filmów, montaż czy projektowanie w 3D) ma oferować znacznie lepszy współczynnik ceny do wydajności w porównaniu do profesjonalnej karty graficznej NVIDIA RTX 6000 Ada Generation. Flagowy model AMD Radeon Pro W7900 został wyceniony na 3999 dolarów (dla porównania RTX 6000 Ada to ponad 8500 dolarów), podczas gdy Radeon Pro W7800 ma kosztować już 2499 dolarów. Do tego dochodzi obietnica regularnie wypuszczanych sterowników pod zastosowania profesjonalne. Przy okazji prezentacji nowych kart, AMD ogłosiło partnerstwo m.in. z Maxon, na mocy której karty graficzne Radeon Pro W7000 otrzymają sprzętową akcelerację Ray Tracingu w oprogramowanie Redshift (dotychczas tylko karty NVIDII miały takie wsparcie). Premiera rynkowa obu modeli kart zaplanowana została na drugi kwartał roku (a więc najpóźniej do końca czerwca), przy czym dokładnych terminów jeszcze nie ujawniono. Poniżej dodatkowo prezentujemy fragmenty materiałów od producenta, w których AMD deklaruje wyższość Radeona Pro W7900 nad NVIDIA RTX 6000 Ada (pod kątem czystej wydajności lub wydajności na dolar) w takim oprogramowaniu jak Autodesk Maya, Autodesk 3DS MAX, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, DaVinci Resolve, Solidworks Visualize 2023 (CAD) czy Lumion (oprogramowanie dla architektów).

Źródło: AMD, PurePC