NVIDIA RTX A6000 Ada w końcu debiutuje na rynku - profesjonalna karta blisko o połowę droższa od modelu RTX A6000

W listopadzie ubiegłego roku pierwsze sklepy wprowadzały do oferty profesjonalną kartę graficzną NVIDIA RTX A6000 Ada, którą to zaprezentowano kilka miesięcy wcześniej. Choć oferty pojawiały się jeszcze w 2022 roku, wygląda na to że producent dopiero teraz jest gotowy do faktycznego wprowadzenia karty do sprzedaży. Model oparty na architekturze Ada Lovelace pojawił się bowiem na stronie NVIDII, dzięki czemu poznaliśmy oficjalną cenę GPU. Mówiąc krótko - jest dużo drożej niż w poprzedniej generacji.

NVIDIA podała oficjalną cenę za profesjonalną kartę graficzną RTX A6000 Ada. Model Ada Lovelace został wyceniony na kwotę 6800 dolarów, blisko 50% od karty poprzedniej generacji RTX A6000 (Ampere).

Jak widać znaczący wzrost ceny u NVIDII nie dotyczy już wyłącznie konsumenckiej rodziny GeForce RTX 4000, ale również pierwszych profesjonalnych modeli Ada Lovelace. Na stronie NVIDII pojawiła się bowiem wycena układu RTX A6000 Ada. Nowy model kosztuje 6800 dolarów - dla porównania karta NVIDIA RTX A6000 z generacji Ampere, który jest bezpośrednim poprzednikiem, miał wycenę na poziomie 4650 dolarów. Mowa zatem o niespełna 50% podwyżce ceny MSRP w obrębie tylko jednej generacji.

Sama karta NVIDIA RTX A6000 Ada bez wątpienia będzie zauważalnie mocniejsza jak również znacznie efektywniejsza energetycznie. Oprócz wykorzystania architektury Ada Lovelace, mowa tutaj także o nowej litografii TSMC 4N, będącej niestandardową wersją N5. Sama karta RTX A6000 Ada wykorzystuje rdzeń AD102 z 18176 rdzeniami CUDA FP32, 142 aktywnymi blokami SM (AD102 posiada łącznie 144 SM, więc to nadal nie jest pełny układ) oraz 568 rdzeniami Tensor 4. generacji. Na pokładzie znajduje się również 48 GB pamięci GDDR6 20 Gbps z korekcją błędów ECC, o łącznej przepustowości 960 GB/s (przy wykorzystaniu 384-bitowej magistrali). NVIDIA RTX A6000 Ada jest już dostępna do zamówienia bezpośrednio na stronie NVIDII, przy czym kupujący jest ograniczony do maksymalnie 5 sztuk karty.

