NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti - producent podobno rezerwuje już dopakowane chipy AD102 dla swojej topowej karty graficznej

Dzisiaj w sklepach zadebiutuje pierwsza karta graficzna NVIDII, należąca do nowej generacji Ada Lovelace. Mowa o GeForce RTX 4090, który zadebiutuje zarówno w odsłonie Founders Edition jak również w autorskich wariantach od partnerów firmy. Tymczasem w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje (toteż należy je traktować w kategorii plotki) na temat prawdziwie topowego modelu Ada Lovelace w postaci karty GeForce RTX 4090 Ti. NVIDIA podobno zaczęła już rezerwować lepszej jakości chipy AD102.

Według nieoficjalnych doniesień, NVIDIA rozpoczęła już rezerwację najlepszych chipów AD102 dla swojej przyszłej karty graficznej GeForce RTX 4090 Ti. Układy te zawierają 98% aktywnych jednostek obliczeniowych, a także pracują z wyższym zegarem rdzenia i to przy niewiele wyższym TDP.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti to karta graficzna, której debiutu w przyszłości z pewnością powinniśmy się spodziewać. Podobnie w końcu zrobiono przy generacji Ampere, gdzie w pewnym momencie zaprezentowano model GeForce RTX 3090 Ti. Według nieoficjalnych informacji pochodzących od @XpeaGPU, producent rozpoczął już rezerwację układów graficznych AD102 w niemal nieprzyciętej formie. Ze wszystkich 144 bloków SM, działających będzie 142 SM co przełoży się na 18176 rdzeni CUDA FP32, po 568 jednostek TMU i Tensor 4. generacji, a także 142 rdzenie RT 3. generacji. Konfiguracja szyny pamięci i jej ilość pozostanie bez zmian za wyjątkiem szybkości - mowa bowiem o kościach GDDR6X 24 Gbps zamiast GDDR6X 21 Gbps, jakie zastosowano w GeForce RTX 4090. Przełoży się to na wyższą przepustowość, przekraczającą pułap 1,1 TB/s.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102 AD102-300 AD103-300 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 76,3 mld 45,9 mld Powierzchnia 608 mm² 608 mm² 378,6 mm² Bloki SM 142 128 76 Jednostki SP 18176 16384 9728 Moc FP32 ~107 TFLOPS 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS Rdzenie RT 142 RT 3. generacji 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 568 Tensor 4. generacji 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 568 512 304 Jednostki ROP 192 176 112 Pamięć cache L2 96 MB 96 MB 64 MB Taktowanie bazowe ? 2230 MHz 2210 MHz Taktowanie GPU Boost ~2750 MHz 2520 MHz 2505 MHz Przepustowość VRAM 24 Gbps 21 Gbps 22.5 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 256-bit Przepustowość 1152 GB/s 1008 GB/s 720 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 475 W 450 W 320 W TDP (Max) ? 660 W 516 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach ? 9399 zł 7049 zł

Według źródła, rezerwowane chipy AD102 pracują z zauważalnie wyższym zegarem rdzenia. W trybie GPU Boost taktowanie ma sięgać 2750 MHz (co przełoży się na czystą moc FP32 rzędu 107 TFLOPS), aczkolwiek podczas rzeczywistego obciążenia, zegary mają domyślnie sięgać 2950 MHz. Takie wyniki mają być oferowane przy niewiele wyższym TDP, wynoszącym 475 W. Dla przypomnienia obecny model GeForce RTX 4090 ma TDP 450 W, chociaż w grach rzeczywisty pobór energii potrafi być niższy (zwłaszcza po OC) w porównaniu np. do GeForce RTX 3080 Ti. Źródło dodatkowo informuje, że wzrost wydajności tak działającej karty ma sięgać 10-20% w zależności od konkretnego scenariusza. Samego debiutu GeForce RTX 4090 Ti nie spodziewamy się wcześniej niż w 2023 roku.

Best dies are already saved for a 2.75Ghz boost (2.95 typ. gaming) 475W 18176 CUDA cores 96MB L2 cache 24Gb beast. Performance 10~20% above 4090 pic.twitter.com/z5XO8R9PyJ — AGF (@XpeaGPU) October 12, 2022

Źródło: VideoCardz, Twitter @XpeaGPU