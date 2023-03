Lenovo ThinkStation PX, ThinkStation P7 i ThinkStation P5 - stacje robocze z Intel Sapphire Rapids oraz NVIDIA RTX 6000 Ada

Firma Lenovo ma w swoim portfolio nie tylko serię wydajnych, mobilnych stacji roboczych z serii ThinkPad P, ale również całą gamę desktopowych komputerów, należących do klasy stacji roboczych (począwszy od niewielkich zestawów z linii Tiny, aż po rozbudowane modele w obudowach typu Tower). Komputery Lenovo ThinkStation oparte są zarówno na procesorach Intela (Xeon) jak również AMD (Ryzen Threadripper), a także na profesjonalnych kartach graficznych NVIDII. Producent zaprezentował właśnie trzy nowe rozwiązania: ThinkStation PX, ThinkStation P7 oraz ThinkStation P5.

Lenovo zaprezentowało trzy nowe stacje robocze: ThinkStation PX, ThinkStation P7 oraz ThinkStation P5. Komputery oparto na procesorach Intel Sapphire Rapids oraz profesjonalnych kartach NVIDIA RTX 6000 Ada.

Nowe stacje robocze Lenovo ThinkStation oferują również nieco odmieniony design. Obudowy widoczne na renderach w newsie powstały we współpracy z brytyjskim producentem sportowych aut - Aston Martin. Podobnie jak przy projektowaniu pojazdów, Aston Martin dołożył wszelkich starań, aby ikoniczny styl marki Lenovo, charakteryzujący się wykorzystaniem czerwonego koloru, szedł w parze z osiągami i pozwalał na łatwą rozbudowę systemu w przyszłości. Wszystkie trzy urządzenia oferują wysoki stopień personalizacji (a więc i łatwy dostęp do wnętrza komputerów) jak również charakterystyczną, czarno-czerwoną kolorystykę.



Lenovo ThinkStation PX (2023)

Najmocniejszym z zaprezentowanych stacji roboczych jest Lenovo ThinkStation PX. W masywnej obudowie typu Tower możliwe będzie umieszczenie maksymalnie dwóch procesorów Intel Sapphre Rapids (mowa tutaj o serwerowych jednostkach), każdy wyposażony w nawet 60 rdzeni Golden Cove. Tym samym konstrukcja w najwyższej wersji otrzyma układy pracujące w ramach Dual-Socket i posiadające do 120 rdzeni i 240 wątków. Procesory Intel Sapphire Rapids w tym komputerze będą wspomagane przez maksymalnie 4 TB pamięci RAM DDR5. Lenovo ThinkStation PX obsłuży również maksymalnie cztery karty graficzne NVIDIA RTX 6000 Ada, oparte na najnowszej architekturze Ada Lovelace. Przypominamy, że jedna karta ma do dyspozycji rdzeń AD102 z 18176 procesorami CUDA oraz 48 GB pamięci GDDR6 na 384-bitowej magistrali (960 GB/s). Współczynnik TDP tejże karty wynosi 300 W. ThinkStation PX otrzyma również wbudowany zasilacz o mocy 1850 W.



Komputery Lenovo ThinkStation P7 oraz ThinkStation P5 należą już do niższych serii i tutaj producent skorzystał z procesorów Intel Xeon dla stacji roboczych. W przypadku ThinkStation P7 mowa o układach Xeon W-3400 (Sapphire Rapids) z maksymalnie 56 rdzeniami Golden Cove, podczas gdy ThinkStation P5 wykorzysta procesory Intel Xeon W-2400 w opcji do 24 rdzeni typu Performance włącznie. Obudowa Lenovo ThinkStation P7 została również zoptymalizowana do działania w wyspecjalizowanych szafach serwerowych (obudowa 4U). W przeciwieństwie do topowego zestawu ThinkStation PX, środkowy model ThinkStation P7 umożliwi montaż maksymalnie trzech kart graficznych NVIDIA RTX 6000 Ada. Komputer ten obsłuży również do 1 TB pamięci RAM typu DDR5.



Najskromniej, pod względem częściowo opublikowanej specyfikacji, prezentuje się stacja robocza Lenovo ThinkStation P5. Oprócz 24-rdzeniowych procesorów Intel Xeon W-2400 (Sapphire Rapids), sprzęt ten skorzysta z maksymalnie 512 GB pamięci RAM DDR5 (choć to dużo mniej od tego co oferują stacje ThinkStation PX oraz ThinkStation P7, z drugiej strony to nadal znacznie więcej w zestawieniu z konsumenckimi procesorami Intel Core i blokadą do 128 GB RAM) oraz z maksymalnie dwóch kart graficznych NVIDIA RTX A6000. Nowe stacje robocze od Lenovo mają świetnie sprawdzić się we wszelkich zadaniach dotyczących profesjonalnej pracy nad tworzeniem grafiki 3D czy animacji komputerowych. Niestety na razie nie ujawniono pełnej specyfikacji wszystkich zestawów Lenovo ThinkStation. Ich premiera jest zaplanowana na maj tego roku i dopiero bliżej tego terminu poznamy wszystkie szczegóły, w tym także ceny.



Lenovo ThinkStation P7 (2023)



Lenovo ThinkStation P5 (2023)

Źródło: Lenovo