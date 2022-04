Lenovo ThinkStation P350 Tiny - Test biurowego zestawu komputerowego z Intel Core i9-11900T oraz kartą NVIDIA T600

Kilka miesięcy temu Lenovo zaprezentowało serię zestawów komputerowych z rodziny ThinkStation P350. W jej skład wchodzą trzy podgrupy: Tower, SFF oraz Tiny. Lenovo ThinkStation P350 Tower to tradycyjny komputer w dosyć dużej obudowie z pełnowymiarowymi podzespołami. Wariant SFF to już znacznie smuklejsza obudowa, ale nadal oferująca wysoką wydajność. My zaś przyjrzymy się dzisiaj trzeciej podkategorii: Lenovo ThinkStation P350 Tiny. Wbrew pozorom to urządzenie jest bardzo ciekawe, ponieważ w miniaturowej obudowie (właściwie mamy do czynienia z czymś w rodzaju Mini PC) otrzymujemy mocny procesor oraz kartę graficzną! W tego typu zestawach jest to bardzo rzadkie zjawisko i tym bardziej jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje model Lenovo ThinkStation P350 Tiny.

Autor: Damian Marusiak

Gdy postawimy komputer w pionie, jego wymiary wynoszą zaledwie 37 mm x 183 mm x 179 mm. Gdy postawimy go w pozycji poziomej, Lenovo ThinkStation P350 Tiny ma zbliżony kształt do pudełka z czekoladkami. Mimo wszystko udało się tutaj zmieścić m.in. 8-rdzeniowy procesor Intel Core i9-11900T zgodny z funkcjami Intel vPro oraz kartę graficzną NVIDIA T600 (która wygląda 1:1 jak PNY T600 z dawnej serii Quadro). Do tego dochodzi jeszcze 32 GB RAM oraz 1 TB SSD Samsunga, zgodny z interfejsem PCIe 4.0 x4 NVMe. Wygląda to na idealny zestaw nawet do bardziej wymagającej pracy, który zajmuje bardzo niewiele miejsca. Przyznam, że komputer zaoferował bardzo dobre, pierwsze wrażenie. Na jego plus także obecność 3-letniej gwarancji typu On-site z możliwością naprawy na miejscu. Wszystko to w cenie około 7500 złotych. Na pewno dużo taniej od nie jednego ultrabooka. Sprawdzimy, czy taki zestaw ma w ogóle sens.

Lenovo ThinkStation P350 Tiny to jeden z najmniejszych zestawów komputerowych, skrywających w sobie procesor Intel Core i9-11900T z obsługą technologii Intel vPro. Wygląda na bardzo ciekawe rozwiązania do biura. Niewielki zestaw z mocnym procesorem. Sprawdzimy jak takie połączenie radzi sobie w wymagających programach.

Komputer Lenovo ThinkStation P350 Tiny posiada miniaturową płytę główną z chipsetem Intel Q570, a zamontowany procesor w gnieździe LGA 1200 to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Intel Core i9-11900T. Jest to sukcesor modelu Core i9-10900T, który w przeciwieństwie do niego, wykorzystuje nową architekturę Cypress Cove, będącą pochodną Sunny Cove. Bazowa częstotliwość Intel Core i9-11900T wynosi 1,5 GHz, a maksymalny zegar w Turbo Boost 2.0 może sięgać 4,9 GHz. Bardzo niski zegar bazowy jest związany oczywiście z tym, że procesor należy do serii "T", czyli energooszczędnych wersji CPU, przygotowanych z myślą m.in. o gotowych zestawach komputerowych. Domyślny współczynnik TDP testowanego procesora wynosi 35 W. Laptop ponadto posiada 32 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz, a więc zgodnym z kontrolerem pamięci procesora (tryb Gear 1) - niestety, producent zdecydował się na umieszczenie 32 GB w jednej kości, a więc zestaw pracuje w trybie Single Channel. Procesor natomiast wspiera również technologię Intel vPro, czyli pakiet dedykowanych rozwiązań m.in. dla firm. Mowa przykładowo o możliwości zdalnego zarządzenia komputerami w jednej sieci, obsługę bezprzewodowej sieci WiFi 6(E) czy ulepszone funkcje zabezpieczenia zestawów komputerowych.

Komputer Lenovo ThinkStation P350 Tiny, pomimo niewielkich wymiarów, ma w środku umieszczoną także kartę graficzną NVIDIA T600, bazującą na projekcie PNY T600. Jest to najmniejszy, profesjonalny układ (dawna linia Quadro), oparty na architekturze Turing. Wykorzystuje przycięty rdzeń Turing TU117 z 640 rdzeniami CUDA oraz 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 o efektywnej szybkości 10 Gbps. Oferowana karta ma niskoprofilową budowę z TDP wynoszącym zaledwie 40 W. Dzięki temu nie ma żadnych dodatkowych wtyczek zasilających, a wystarczy tylko wpiąć kartę do slotu PCIe 3.0. Oferuje natomiast cztery wyjścia wideo typu mini DisplayPort 1.4, dzięki czemu użytkownik ma możliwość podłączenia do GPU dodatkowych czterech ekranów o rozdzielczości 4K.