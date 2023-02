NVIDIA RTX 6000 ADA - układ graficzny dla stacji roboczych za prawie 30 tysięcy złotych przetestowany w 3DMark

Układ NVIDIA GeForce RTX 6000 ADA został zaprezentowany w grudniu ubiegłego roku. Już wtedy wzbudził sporo emocji, głównie ze względu na wysoką cenę. Jest to najmocniejszy przedstawiciel rodziny "Ada Lovelace", który używany jest do zadań profesjonalnych. Dzięki użytkownikowi Reddita dowiedzieliśmy się, jak wypada w benchmarku 3DMark. W jaki sposób prezentują się wyniki topowej karty?

NVIDIA RTX 6000 ADA - profesjonalna karta przeznaczona do stacji roboczych została właśnie przetestowana w 3DMark Time Spy. Karty z tej linii przystosowane są do działania 24/7.

Karta NVIDIA GeForce RTX 6000 ADA przeznaczona jest w głównej mierze do zastosowań profesjonalnych. Stąd też w szczytowym momencie działania pobiera dużo mniej energii niż jej odpowiednik dla graczy. Użytkownik Reddita "Healthy-Blood-54", który przetestował układ, ujawnił, że kiedy karta jest w pełni używana, jej temperatura sięga 85 stopni Celsjusza, przy ustawieniu wentylatorów na 70%. Twierdzi jednak, że karty z tej rodziny mogą spokojnie działać na pełnych obrotach, nawet przy 95°C przez 10 lat i to bez żadnych problemów. Układ oparty na GPU AD102 porównywany jest do NVIDIA GeForce RTX 4090. Jednak jego zapotrzebowanie na energię jest dużo mniejsze - 300 W, w stosunku do 450 W pobieranych przez RTX 4090.

Cały układ wyposażony jest aż w 48 GB pamięci GDDR6. Składa się z jednak 18176 rdzeni CUDA, a więc o około 10% więcej niż w RTX 4090. Na zrzucie ekranu pokazanym przez "Healthy-Blood-54" widać, że karta w benchmarku 3D Mark Time Spy uzyskała wynik 30518 pkt. Dla porównania RTX 4090 osiąga 35997 pkt. Podobno karta mogła by osiągnąć taki sam wynik, gdyby test został wykonany przed aktualizacją Windows. Nie wiadomo natomiast, czy użytkownik korzystał z najnowszych sterowników producenta. Jest bardzo prawdopodobne, że używając ich, układ osiągnąłby lepszy wynik. Poniżej tabelka dla porównania układów z rodziny "Ada Lovelace".

NVIDIA GeForce RTX 6000 ADA NVIDIA GeForce RTX 4090 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102 AD102 CUDA 18 176 16 384 Wydajność RT 210.6 TFLOPS 191 TFLOPS Wydajność Tensor 1457 TFLOPS 1321 TFLOPS Jednostki RT 142 128 Jednostki Tensor 568 512 Ilość pamięci 48 GB 24 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit Przepustowość 960 GB/s 1000 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 300 W 450 W

Źródło: VideoCardz, Reddit