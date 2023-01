NVIDIA GeForce RTX 4090 - topowa karta graficzna Ada Lovelace została przetestowana w stacji eGPU z Thunderbolt 4

Wkrótce na półki sklepowe trafią pierwsze notebooki, wyposażone w topowe układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU, oparte na architekturze Ada Lovelace. Nie są to jednak bezpośrednie odpowiedniki desktopowych kart, bowiem przykładowo GeForce RTX 4090 w laptopie ma taką samą budowę rdzenia (AD103), co desktopowa karta GeForce RTX 4080. Co jednak w sytuacji, gdybyśmy chcieli podpiąć kartę GeForce RTX 4090 do stacji eGPU? W sieci pojawił się ciekawy test takiej konfiguracji.

W sieci pojawił się ciekawy test karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, którą umieszczono w stacji eGPU i podłączono do laptopa ASUS Zenbook 14X Space Edition z pomocą Thunderbolt 4.

Na stronie forum eGPU pojawił się wątek dotyczący wydajności topowej obecnie karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, umieszczonej w stacji eGPU Razer Core X i podłączonej do ultrabooka ASUS Zenbook 14X Space Edition poprzez interfejs Thunderbolt 4. Sam notebook korzysta z 14-rdzeniowego i 20-wątkowego procesora Intel Core i9-12900H oraz pamięci RAM typu LPDDR5 o efektywnej prędkości 4800 MHz. Jak zestaw bazujący na eGPU z przepustowością 40 Gbps (tyle wynosi prędkość przesyłania danych z pomocą Thunderbolt 4) radzi sobie w popularnych benchmarkach 3DMark?

GeForce RTX 4090 Founders Edition (karta w PC, średni wynik) GeForce RTX 4090 Founders Edition (eGPU, po OC) 3DMark Time Spy 36207 pkt (wynik z testu PurePC) 30373 pkt 3DMark Time Spy Extreme 19484 pkt 17830 pkt 3DMark Port Royale 26085 pkt 19652 pkt 3DMark Fire Strike 74540 pkt 53415 pkt 3DMark Fire Strike Extreme 45601 pkt 36021 pkt

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition została dodatkowo podkręcona (zarówno na rdzeniu jak i pamięciach GDDR6X), mimo wszystko w każdym przypadku był widoczny bottleneck związany ze zbyt niską przepustowością Thunderbolt 4. Najlepsze rezultaty widać w teście 3DMark Time Spy Extreme w rozdzielczości 4K. Wynik testującego to 17830 punkty, podczas gdy uśredniony rezultat dla karty to 19484 punkty. Nieco gorzej, choć nadal nieźle jest w zwykłym teście 3DMark Time Spy, gdzie GeForce RTX 4090 w stacji eGPU wyciągnął nieco ponad 30000 punktów. W pozostałych testach - Port Royale (RT), Fire Strike oraz Fire Strike Ultra, różnice są już dużo większe (poszczególne wyniki umieszczono w powyższej tabeli). Pomimo bottlenecka po stronie Thunderbolta 4, wyniki takiego zestawu i tak będą lepsze w porównaniu do mobilnego układu graficznego GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Same ograniczenia TB4 powinny zostać zniesione wraz z premierą nowej generacji Thunderbolta, gdzie domyślnie przepustowość będzie dwukrotnie większa w porównaniu do TB4.

Źródło: eGPU, VideoCardz