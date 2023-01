NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 4050 - specyfikacja układów graficznych Ada Lovelace dla laptopów

Targi CES w tym roku są najwyraźniej idealną okazją do wprowadzenia nowej generacji układów graficznych oraz procesorów do laptopów. Dawno nie było sytuacji, by w ramach pojedynczych targów otrzymać zarówno topowe układy graficzne jak również procesory od Intela oraz AMD. O ile AMD swoje debiutanckie układy APU Pheonix oraz Dragon Range zaprezentuje dopiero jutro, tak Intel oraz NVIDIA nie zwlekają i już dzisiaj ujawniają szczegóły. O procesorach Raptor Lake już pisaliśmy, teraz przyszła pora na prezentację nowej generacji mobilnych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. W specyfikacji będzie kilka niespodzianek.

NVIDIA oficjalnie wprowadza nową generację układów graficznych GeForce RTX 4000 Laptop GPU, opartych na architekturze Ada Lovelace.

Specyfikacja najmocniejszych układów NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU jest zgodna z tym, co wcześniej było podawane w sieci, przynajmniej jeśli chodzi o konfiguracje rdzeni Ada Lovelace. Topowy układ nowej generacji wykorzystuje rdzeń AD103 z 9728 rdzeniami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. NVIDIA nie udostępniła nam niestety informacji o prędkości kości GDDR6, a więc i ogólnej przepustowości VRAM. W przypadku GeForce RTX 4080 Laptop GPU otrzymamy rdzeń AD104 z 7424 rdzeniami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Oba układy mają domyślne TGP na poziomie od minimum 80 W do maksymalnie 150 W, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 25 W dzięki technologii Dynamic Boost (a więc odpowiednio z 80 do 105 W oraz ze 150 do 175 W).

GeForce RTX 4090 Laptop GPU GeForce RTX 4080 Laptop GPU GeForce RTX 4070 Laptop GPU GeForce RTX 4060 Laptop GPU GeForce RTX 4050 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Układ graficzny AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Powierzchnia 378,6 mm² 294,5 mm² ? ? ? Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ? ? ? Bloki SM 76 58 36 24 20 Rdzenie CUDA 9728 7424 4608 3072 2560 Rdzenie RT 3. generacji 76 58 36 24 20 Rdzenie Tensor 4. generacji 304 232 144 96 80 Jednostki TMU 304 232 144 96 80 Jednostki ROP 112 80 48 48 48 Taktowanie GPU Boost 1455 MHz (80 W)

2040 MHz (150 W) 1350 MHz (60 W)

2280 MHz (150 W) 1230 MHz (35 W)

2175 MHz (115 W) 1470 MHz (35 W)

2370 MHz (115 W) 1605 MHz (35 W)

2370 MHz (115 W) Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak HDMI 2.1 Tak Tak Tak Tak Tak Kodek NVIDIA 8th gen.

Dual AV1 8th gen.

Dual AV1 8th gen.

AV1 8th gen.

AV1 8th gen.

AV1 Moc TGP 80 - 150 W

+25 W Dynamic Boost 80 - 150 W

+25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Premiera w laptopach 8 lutego 2023 8 lutego 2023 22 lutego 2023 22 lutego 2023 22 lutego 2023

Kolejne dwa układy to już dość mocne kastraty i tutaj nie ukrywam, że trochę obawiam się o rzeczywistą wydajność w grach. NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU bazuje na rdzeniu AD106 i posiada na pokładzie 4608 rdzeni CUDA. Z kolei GeForce RTX 4060 Laptop GPU wykorzystuje rdzeń AD107 z 3072 rdzeniami CUDA. Wystarczy krótkie porównanie by zobaczyć, że oba układy z rodziny Ada Lovelace mają mniej jednostek obliczeniowych od swoich teoretycznych poprzedników. Teoretycznych, ponieważ gdyby zachowano bardziej ujednoliconą z desktopami nomenklaturę, ten pierwszy były w rzeczywistości GeForce'm RTX 4060, a drugi co najwyżej układem RTX 4050 Ti. Oba układy pracują także na 128-bitowej magistrali i posiadają po 8 GB pamięci GDDR6. O ile w przypadku GeForce RTX 4060 otrzymujemy (w końcu!) te 2 GB pamięci więcej w stosunku do poprzednika, tak pozostawienie 8 GB dla GeForce RTX 4070 jest już swego rodzaju nieśmiesznym żartem. Na końcu pozostaje układ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU z obciętym rdzeniem AD107 (2560 rdzeni CUDA, a więc niewiele mniej od RTX 4060) oraz z 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie. Dla przypomnienia poprzednik oferował układ GA107 z 2048 rdzeniami CUDA i 4 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Wszystkie mobilne układy Ada Lovelace wspierają technikę NVIDIA DLSS 3, a dwa najmocniejsze wersje posiadają również nowy kodek Dual AV1, znany z desktopowych modeli GeForce RTX 4000.

Jeśli chodzi o TGP pozostałych układów graficznych Ada Lovelace, to tutaj również są zmiany względem poprzedniej generacji Ampere. GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4050 Laptop GPU mają znacznie większą rozpiętość - od zaledwie 35 W do 115 W plus możliwość zwiększenia o 25 W z pomocą Dynamic Boost. Tym samym najbardziej energooszczędna wersja tych układów może pracować z mocą 35 W, a te najbardziej dopakowane z mocą 140 W. Największe różnice widać chyba w kontekście GeForce RTX 4050 Laptop GPU, gdzie poprzednik oferował maksymalnie 95 W z Dynamic Boost. Teraz przy 140 W, różnice w wydajności w tej klasie GPU mogą być znacznie bardziej zauważalne.

Źródło: PurePC