Intel Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H, Raptor Lake-P i Raptor Lake-U - premiera procesorów 13. generacji dla laptopów

W sieci od dłuższego czasu krążyły informacje na temat kolejnych mobilnych procesorów Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake. W ostatnich tygodniach najwięcej danych pochodziło z bazy GeekBench, gdzie pojawiały się układy Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H czy Raptor Lake-U. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji Alder Lake, tym razem Intel nie zwleka z wprowadzeniem najmocniejszych układów Raptor Lake-HX. Tak naprawdę większość najmocniejszych notebooków w 2023 będzie opartych właśnie na tych wariantach z 13. generacji.

Podczas rozpoczynających się właśnie targów CES 2023, Intel oficjalnie prezentuje 13. generację procesorów Raptor Lake dla laptopów. Nowa generacja została podzielona na podserie: Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H, Raptor Lake-P oraz Raptor Lake-U.

Procesory Intel Raptor Lake-HX to w rzeczywistości desktopowe układy Raptor Lake-S, przeniesione do obudowy typu BGA. Dość ciekawym przypadkiem jednak jest Intel Core i7-13850HX, ponieważ nie bazuje on na żadnym z wydanych procesorów 13. generacji dla desktopów. Jednostka ta posiada łącznie 20 rdzeni i 28 wątków, w tym 8 rdzeni typu Performance oraz 12 rdzeni typu Efficient. Tak jak mówione było już przed premierą, topowy układ Core i9-13980HX jako jedyny osiąga taktowanie Turbo dla rdzeni P-Core na poziomie maksymalnie 5,6 GHz. Do modelu Core i7-13700HX włącznie, wszystkie wyższe SKU mają oferować taktowanie przynajmniej 5,0 GHz w trybie Turbo. Rzeczywiste wyniki zapewne będą uzależnione już od konkretnych laptopów.

Core i9-13980HX Core i9-13950HX Core i9-13900HX Core i7-13850HX Core i7-13700HX Core i7-13650HX Core i5-13600HX Core i5-13500HX Core i5-13450HX Seria Raptor Lake-HX Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24/32 24/32 24/32 20/28 16/24 14/20 14/20 14/20 10/16 Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T Rdzenie E-Core 16C/16T 16C/16T 16C/16T 12C/12T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T Bazowy zegar (P-Core) 2,2 GHz 2,2 GHz 2,2 GHz 2,1 GHz 2,1 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,6 GHz 1,6 GHz 1,6 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz Zegar Turbo (E-Core) 4,0 GHz 4,0 GHz 3,9 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz Cache L3 36 MB 36 MB 36 MB 30 MB 30 MB 24 MB 24 MB 24 MB 20 MB Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD UHD 770 UHD UHD Bloki EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 16 EU 32 EU 16 EU 16 EU Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Processor Base Power 55 W Maximum Turbo Power 157 W

Część procesorów Intel Raptor Lake-HX posiada usprawniony kontroler pamięci DDR5. Zamiast efektywnej częstotliwości 4800 MHz, zaoferują one do 5600 MHz. Od Core i7-13700HX do Core i5-13450HX otrzymamy kontroler DDR5 4800 MHz. Wszystkie procesory ponadto obsługują pamięci DDR4 3200 MHz. Wszystkie układy Raptor Lake-HX mają odblokowany mnożnik, a także oferują możliwość OC pamięci RAM. Limity mocy nie zmieniły się względem 12. generacji Alder Lake-HX. Podstawowy parametr Processor Base Power nadal sięga 55 W, z kolei Maxium Turbo Power (PL2) - 157 W. Nie jest to z pewnością zła informacja, biorąc pod uwagę fakt że część SKU ma zwiększoną liczbę rdzeni w stosunku do swoich poprzedników. Procesory Intel Raptor Lake-HX znajdą się wkrótce w ponad 60 przenośnych komputerach, zestawionych z debiutującymi dzisiaj układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU.

Core i9-13900HK Core i9-13905H Core i9-13900H Core i7-13800H Core i7-13705H Core i7-13700H Core i7-13620H Seria Raptor Lake-H Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 14/20 14/20 14/20 14/20 14/20 14/20 10/16 Rdzenie P-Core 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T Rdzenie E-Core 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T Bazowy zegar (P-Core) 2,6 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,4 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,2 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,9 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz Zegar Turbo (E-Core) 4,1 GHz 4,1 GHz 4,1 GHz 4,0 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz Cache L3 24 MB Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel UHD Graphics Bloki EU 96 EU 64 EU Kontroler RAM LPDDR5(X) 6400 MHz

DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 5200 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz Processor Base Power 45 W Maximum Turbo Power 115 W

Kilka pomniejszych zmian zaszło w mobilnych procesorach Intel Raptor Lake-H. Otrzymają one obsługę pamięci LPDDR5 oraz LPDDR5X o efektywnym zegarze 6400 MHz. W przypadku Raptor Lake-P oraz Raptor Lake-U, układy te będą zawierały w sobie kontroler LPDDR5 6400 MHz za wyjątkiem kilku SKU, gdzie efektywny zegar został zredukowany do 5200 MHz (konkretne wartości zostały umieszczone w poniższych tabelach). Wszystkie mobilne jednostki Raptor Lake (nie licząc omówionych wcześniej Raptor Lake-HX) otrzymają również usprawniony kontroler DDR5 5200 MHz, zamiast dotychczasowego DDR5 4800 MHz. Poszczególne limity mocy dla Raptor Lake-H, Raptor Lake-P oraz Raptor Lake-U również pozostały na takim samym poziomie względem odpowiedników z 12. generacji. Kolejną zmianą względem wcześniejszych procesorów jest usprawniony interfejs Thunderbolt 4, który w 13. generacji będzie zgodny nie tylko z protokołem DisplayPort 1.4, ale również najnowszym DisplayPort 2.1. Intel deklaruje, że w 2023 roku pojawi się ponad 250 urządzeń z procesorami Core 13. generacji.

Core i5-13600H Core i5-13505H Core i5-13500H Core i5-13420H Seria Raptor Lake-H Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 12/16 12/16 12/16 8/12 Rdzenie P-Core 4C/8T 4C/8T 4C/8T 4C/8T Rdzenie E-Core 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T Bazowy zegar (P-Core) 2,8 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,1 GHz Zegar Turbo (P-Core) 4,8 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Bazowy zegar (E-Core) 2,1 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz 1,5 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,6 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz Cache L3 18 MB 18 MB 18 MB 12 MB Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel UHD Graphics Bloki EU 80 EU 48 EU Kontroler RAM LPDDR5(X) 6400 MHz DDR5 5200 MHz DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz LPDDR5(X) 6400 MHz DDR5 5200 MHz DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5(X) 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4267 MHz Processor Base Power 45 W Maximum Turbo Power 95 W

Core i7-1370P Core i7-1360P Core i5-1350P Core i5-1340P Seria Raptor Lake-P Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 14/20 12/16 12/16 12/16 Rdzenie P-Core 6C/12T 4C/8T 4C/8T 4C/8T Rdzenie E-Core 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T Bazowy zegar (P-Core) 1,9 GHz 2,2 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,2 GHz 5,0 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,4 GHz 1,6 GHz 1,4 GHz 1,4 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,9 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz Cache L3 24 MB 18 MB 12 MB 12 MB Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Bloki EU 96 EU 80 EU Kontroler RAM LPDDR5 6400 MHz

DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz Processor Base Power 28 W Maximum Turbo Power 64 W

Core i7-1365U Core i7-1355U Core i5-1345U Core i5-1335U Core i5-1334U Core i3-1315U Core i3-1305U Intel U300 Seria Raptor Lake-U Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 6/8 5/6 5/6 Rdzenie P-Core 2C/4T 2C/4T 2C/4T 2C/4T 2C/4T 2C/4T 1C/2T 1C/2T Rdzenie E-Core 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T 4C/4T 4C/4T Bazowy zegar (P-Core) 1,8 GHz 1,7 GHz 1,6 GHz 1,3 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz 1,6 GHz 1,2 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,2 GHz 5,0 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,3 GHz 1,2 GHz 1,2 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz 1,2 GHz 0,9 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,9 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 10 MB 10 MB 8 MB Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Bloki EU 96 EU 80 EU 64 EU 48 EU Kontroler RAM LPDDR5 6400 MHz

DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz LPDDR5 5200 MHz

DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz Processor Base Power 15 W Maximum Turbo Power 55 W



Intel Raptor Lake-H/P z maksymalnie 6 rdzeniami Performance i 8 rdzeniami Efficient



Intel Raptor lake-HX



Intel Raptor Lake-H/P



Intel Raptor Lake-U

Źródło: PurePC