ASUS ROG Strix SCAR 17 SE - Test najszybszego laptopa na świecie z Intel Core i9-12950HX oraz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

W maju Intel zaprezentował topowe procesory Alder Lake-HX dla najmocniejszych laptopów. Choć mowa jest o układach mobilnych, a w rzeczywistości są to desktopowe procesory Alder Lake-S przeniesione do obudowy typu BGA. Jedną z pierwszych firm, która zapowiedziała nowości na układach Alder Lake-HX jest właśnie ASUS. Producent wprowadził do oferty notebooka ROG Strix SCAR 17 SE - to właśnie ten sprzęt otrzymaliśmy do testów i muszę przyznać, że tak imponujących wyników wydajności dawno nie widziałem. Zapraszamy do wnikliwego testu notebooka, który zawstydza nie jeden komputer stacjonarny.

Autor: Damian Marusiak

ROG Strix SCAR 17 SE na pierwszy rzut oka wygląda podobnie jak reszta rodziny ROG Strix SCAR na 2022 rok. Nowa wersja jest jednak większa, cięższa i z bardziej rozbudowanym systemem chłodzenia, wykorzystującym komorę parową oraz ciekły metal. Wewnątrz znajdziemy także najmocniejsze podzespoły, jakie obecnie znajdziemy w notebooku. Procesor to 16-rdzeniowa i 24-wątkowa jednostka Intel Core i9-12950HX. W przypadku układu graficznego otrzymujemy topowy obecnie model NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU o mocy 175 W. Do tego dochodzi jeszcze pamięć DDR5, 4 TB magazyn danych oraz ekran 1440p 240 Hz. Propozycja dopieszczona niemal do granic możliwości, oferująca wszystko to co najlepsze. Granie czy praca kreatywna na tym komputerze nie powinna sprawić jakichkolwiek problemów.

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE to jeden z najwydajniejszych laptopów, dostępnych obecnie na rynku. Wykorzystuje on 16-rdzeniowy procesor Intel Core i9-12950HX z serii Alder Lake-HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti z limitem TGP 175 W.

ROG Strix SCAR 17 SE posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU to obecnie najmocniejszy (przynajmniej w wersji z maksymalną mocą TGP) układ graficzny w notebookach, który oparto o rdzeń GA103. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere z 7474 rdzeniami CUDA oraz 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 175 W. W przypadku testowanego notebooka, układ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 175 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 - jest to najmocniejszy wariant GeForce RTX 3080 Ti Mobile.

GeForce RTX 3070 Laptop GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 3080 Laptop GPU GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Tranzystory 11 mld 13 mld 17 mld 17 mld Powierzchnia 392 mm² 392 mm² 392 mm² 496 mm² Układ graficzny GA104 GA104 GA104 GA103 Bloki obliczeniowe 40 SM 46 SM 48 SM 58 SM Rdzenie FP32 5120 5888 6144 7424 Rdzenie RT 40 46 48 58 Rdzenie Tensor 160 184 192 232 Jednostki TMU 160 184 192 232 Jednostki ROP 96 96 96 96 Taktowanie Do 1620 MHz Do 1485 MHz Do 1710 MHz Do 1590 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Przepustowość VRAM Do 14 Gbps Do 14 Gbps Do 14 Gbps Do 16 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 512 GB/s TGP Do 150 W Do 150 W Do 165 W Do 175 W

Same procesory Alder Lake-HX wyglądają bliźniaczo podobnie jak desktopowe Alder Lake-S. Rozmiar obudowy BGA wynosi w tym wypadku 45 x 37,5 x 2 mm, podczas gdy desktopowa płytka ma wymiary 45 x 37,5 x 4,4 mm - główna różnica to brak charakterystycznej czapki na wierzchu procesora. Zamiast tego rdzeń styka bezpośrednio z układem chłodzenia danego notebooka. Pod względem specyfikacji zmieni się kilka rzeczy. Procesory obsługują maksymalnie 128 GB DDR4 3200 MHz lub 128 GB DDR5 4800 MHz (w testowanym ROG Strix SCAR 17 SE jest to jednak do 64 GB w dwóch slotach SO-DIMM), a także jako pierwsze w laptopach są zgodne z magistralą PCIe 5.0. Procesory Intel Alder Lake-HX oferują do 48 linii PCIe, co jest znaczącą różnicą względem dotychczasowych Alder Lake-H, gdzie mieliśmy 20 linii PCIe 4.0. W przypadku Alder Lake-HX mamy odpowiednio 16 linii PCIe 5.0, 20 linii PCIe 4.0 oraz 12 linii PCIe 3.0. Notebook z procesorem Alder Lake-HX może obsłużyć jednocześnie dedykowany układ graficzny połączony 16 liniami PCIe 5.0 oraz cztery nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o łącznej pojemności 16 TB - w przypadku ROG Strix SCAR 17 SE ograniczono się jednak do dwóch nośników SSD o pojemności po 2 TB - tym samym otrzymujemy łącznie 4 TB w RAID 0.