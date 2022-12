Intel Core i9-13900HX w wielowątkowym teście GeekBench radzi sobie lepiej od Core i9-12900K i AMD Ryzen 9 7900X

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się kolejne informacje na temat mobilnych procesorów 13. generacji z rodziny Raptor Lake. Nowe układy zostaną zaprezentowane w przyszłym miesiącu i znajdziemy wśród nich jednostki Raptor Lake-U, Raptor Lake-P, Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-HX. Ten ostatni jako jedyny wykorzystuje desktopowe modele Raptor Lake-S, które jednak przeniesiono do laptopowej obudowy BGA. Kilka dni temu informowaliśmy o pracach nad procesorem Core i9-13980HX, tymczasem dzisiaj w bazie GeekBench pojawił się układ Core i9-13900HX. Jak na mobilny procesor, wypada on naprawdę dobrze.

Mobilny procesor Intel Core i9-13900HX został przetestowany w programie GeekBench. Jego wynik wielowątkowy jest wyższy od desktopowych modeli Core i9-12900K oraz AMD Ryzen 9 7900X.

Intel Core i9-13900HX to procesor 24-rdzeniowy i 32-wątkowy (8 rdzeni Performance z obsługą Hyper Threading oraz 16 rdzeni Efficient bez HT). Według specyfikacji z GeekBench, jego zegar bazowy wynosi 2,2 GHz (prawdopodobnie dotyczy to rdzeni P-Core), z kolei maksymalny, raportowany zegar w trybie Turbo to 5,4 GHz. Układ ten oferuje również identyczny podsystem pamięci cache co desktopowy Core i9-13900K. Posiada ponadto zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770 oraz 2-kanałowy kontroler DDR5 5600 MHz oraz DDR4 3200 MHz. Jak wypada w testach GeekBench?

W przypadku jednego wątku mowa o wyniku na poziomie 2039 punktów - to nieco wyżej od większości rezultatów Core i9-12900K (pomiędzy 1900-2000 pkt), przy czym te najbardziej wykręcone wersje potrafią dobić do nawet 2100 punktów. Jednowątkowy wynik Core i9-13900HX okazuje się również nieco słabszy od desktopowego modelu AMD Ryzen 9 7900X (okolice 2100 pkt). W teście wielowątkowym jednak nowy układ Raptor Lake-HX wyprzedza już wspomniany procesor Zen 4 (ten osiąga w GeekBench wyniki w większości pomiędzy 17000 a 20000 punktów w zależności od danej platformy i stopnia OC). Core i9-13900HX wypada również lepiej od Core i9-12900K, którego wyniki sięgają 16000-19000 punktów (również uzależnione m.in. od OC) oraz od Core i9-12900KS (18500-20200 punktów w bazie GeekBench).

Single-core Multi-core Intel Core i9-13900HX 2039 pkt 20943 pkt Intel Core i9-12900K ~1900-2100 (*) pkt ~16000-19000 (*) pkt Intel Core i9-12900KS ~1900-2190 (*) pkt ~18500-20200 (*) pkt Intel Core i7-13700K ~2000-2300 (*) pkt ~18000-21500 (*) pkt Intel Core i9-13900K ~2170-2320 (*) pkt ~24000-27000 (*) pkt AMD Ryzen 9 7900X ~2100-2230 (*) pkt ~17000-20500 (*) pkt AMD Ryzen 9 7950X ~2100-2250 (*) pkt ~23000-25800 (*) pkt * - wynik zależny od możliwości całej platformy (m.in. płyta główna) oraz od stopnia OC procesora

