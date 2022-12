Intel Core i9-13980HX - producent szykuje najszybszy procesor Raptor Lake dla laptopów. Zegar Turbo ma sięgać 5,6 GHz

W przyszłym miesiącu Intel zaprezentuje procesory 13. generacji dla laptopów: Raptor Lake-U, Raptor Lake-P, Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-HX. Ta ostatnia grupa to w rzeczywistości desktopowe procesory Raptor Lake-S, które przeniesiono do obudowy BGA. Dotychczas sądziliśmy, że topową jednostką będzie Intel Core i9-13900HX, ale według nowych doniesień, producent szykuje jeszcze szybszą wersję. Nie będzie oferował większej liczby rdzeni i wątków w porównaniu do Core i9-13900HX, ale możemy liczyć na jeszcze wyższe zegary.

Według portalu WCCFTech, Intel przygotowuje jeszcze mocniejszy procesor Raptor Lake-HX dla topowych notebooków. Mowa o układzie Intel Core i9-13980HX, którego zegar Turbo ma sięgać nawet 5,6 GHz.

Nie da się nie zauważyć, że Intel bardzo mocno zbroi się, by pokazać jak najwydajniejsze procesory, które będą rywalizować z układami AMD Ryzen 7045 (APU Dragon Range). Obie firmy wprowadzą do notebooków procesory z 32 wątkami, przy czym u Intela będzie to w połączeniu z 24 rdzeniami (u AMD - z 16). Według wcześniejszych informacji, topową jednostką miał być Intel Core i9-13900HX, ale teraz wygląda na to, że producent przygotowuje jeszcze bardziej dokręcony model - Core i9-13980HX.

W większości jego specyfikacja będzie zbliżona do Intel Core i9-13900HX, za wyjątkiem maksymalnego zegara Turbo (przy aktywnej funkcji Intel Thermal Velocity Boost). O ile w przypadku Core i9-13900HX mamy liczyć na 5,4 GHz, tak w przypadku Core i9-13980HX ma to być maksymalnie 5,6 GHz. Oczywiście ze względu na możliwości systemów chłodzenia we współczesnych laptopach, trudno powiedzieć czy takie taktowanie uda się wychwycić chociaż na moment. Już wcześniejsze generacje pokazały, że to co opisywane jest na papierze, niekoniecznie ma przełożenie na rzeczywiste działanie. Tak czy inaczej czekamy na targi CES 2023, gdzie procesory Intel Raptor Lake-HX zostaną zaprezentowane.

