Intel Raptor Lake, Sapphire Rapids-SP oraz Sapphire Rapids-WS - poznaliśmy daty zapowiedzi kolejnych procesorów

Za miesiąc odbędzie się kolejna odsłona targów CES, podczas których zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania przygotowane m.in. z myślą o komputerowej branży. Oprócz monitorów czy kolejnych ekranów dla telewizorów, w Las Vegas zostaną ujawnione procesory czy karty graficzne. W sieci pojawiła się dość szczegółowa rozpiska najbliższych pokazów Intela wraz z datami wprowadzenia na rynek. Jeśli informacje te się potwierdzą, szykuje się dość ciekawe pierwsze 6 miesięcy 2023 roku w wykonaniu Intela. A to jeszcze nie wszystko, bo na premierę czeka m.in. procesor Intel Core i9-13900KS czy 14. generacja Meteor Lake.

W sieci pojawiła się dość szczegółowa rozpiska premier Intela na pierwszą połowę roku. Dotyczy ona desktopowych układów Raptor Lake o niższym TDP, mobilnych procesorów 13. generacji, a także układów HEDT Sapphire Rapids-WS oraz serwerowych chipów Sapphire Rapids-SP.

Targi CES 2023 zostaną wykorzystane przez Intela przede wszystkim do prezentacji konsumenckich procesorów Intel Core jak również do pokazu najnowszych rozwiązań z segmentu Intel vPro dla klientów korporacyjnych. Poznamy kolejne desktopowe procesory Intel Raptor Lake-S, te o niższych limitach energetycznych tj. Intel Core i5-13400, Core i5-13500 czy Core i5-13600. Tego samego dnia ujawnione zostaną także płyty główne z chipsetami Intel B760 oraz H770. Podczas CES 2023 zaprezentowane mają zostać również cztery serie produktowe Raptor Lake z myślą o laptopach: Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H, Raptor Lake-P oraz Raptor Lake-U. Część z nich wejdzie na rynek jeszcze w styczniu, część do marca 2023.

Rodzina procesorów Kiedy pokaz i wprowadzenie na rynek? Intel Raptor Lake-S z TDP 65 W (non-K) Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 3 stycznia 2023 Intel Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: styczeń 2023 Intel Raptor Lake-P Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 29 stycznia 2023 Intel Raptor Lake-U Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: do 15 marca 2023 Płyty główne z chipsetami Intel B760 i H770 Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 3 stycznia 2023 13. generacja Intel Core dla klientów korporacyjnych (Intel vPro) Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: do 23 marca 2023 Intel Sapphire Rapids-SP (4th Xeon Scalable) Pokaz: 10 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: styczeń 2023 Intel Xeon W-3400 oraz Xeon W-2400 (Sapphire Rapids-WS HEDT) Pokaz: między 12 a 18 lutym 2023

Wprowadzenie na rynek: marzec 2023 (Xeon W-2400) oraz kwiecień 2023 (Xeon W-3400)

Nieco później bo 10 stycznia ma odbyć się pokaz 4. generacji procesorów serwerowych Intel Xeon Scalable w postaci rodziny Sapphire Rapids. Debiut rynkowy ma odbyć się w tym samym miesiącu, przy czym dokładny termin nie jest jeszcze znany. Najpóźniej bo w lutym (w okresie między 12 i 18 lutym) zostaną zaprezentowane procesory Intel Xeon W-3400 oraz Xeon W-2400 dla stacji roboczych (rodzina Sapphire Rapids-WS HEDT). Szybciej na rynek zostaną wprowadzone jednak wyłącznie jednostki Xeon W-2400 z maksymalnie 24 rdzeniami, 4-kanałowym kontrolerem DDR5 i 64 liniami PCIe 5.0. Na mocniejsze Xeony W-3400 z maksymalnie 56 rdzeniami, 8-kanałowym kontrolerem DDR5 i 112 liniami PCIe 5.0 poczekamy przynajmniej do kwietnia 2023. Oczywiście podane informacje nie są obecnie potwierdzone przez producenta, więc sporo z tych planów może jeszcze ulec zmianie.

