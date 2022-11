Intel Xeon Max Series oraz Data Center Max Series - premiera procesorów Sapphire Rapids z HBM2e oraz GPU Ponte Vecchio

O procesorach serwerowych Intel Sapphire Rapids z pamięcią HBM2e słyszymy już od wielu miesięcy, podobnie jak o graficznych akceleratorach z rodziny Ponte Vecchio. Pierwsza grupa podzespołów korzysta wyłącznie z rdzeni Performance, opartych na architekturze Golden Cove, podczas gdy Ponte Vecchio to najmocniejsza wersja Xe-HPC, przygotowana z myślą o skomplikowanych obliczeniach na rynku HPC oraz AI. Intel postanowił przypomnieć nam o obu grupach produktowych poprzez prezentację finalnych nazw.

Procesory Intel Sapphire Rapids z pamięcią HBM2e będą istniały pod nazwą Xeon Max Series, podczas gdy akceleratory Ponte Vecchio zadebiutują na rynku jako Data Center Max Series.

Intel oficjalnie potwierdził zbliżający się debiut serwerowych procesorów Sapphire Rapids z pamięcią HBM2e. Będą one oferowane na rynku pod marką "Xeon CPU Max Series". Wyposażone będą w maksymalnie 56 rdzeni typu Performance (Golden Cove, dokładnie tyle samo co "zwykłe" układy Sapphire Rapids bez własnej pamięci), a ich TDP sięgnie 350 W. Intel Xeon CPU Max Series będzie również korzystać z 64 GB pamięci HBM2e (4 bloki po 16 GB każdy) o przepustowości w okolicach 1 TB/s. Na każdy rdzeń P-Core przypada nieco ponad 1 GB takiej pamięci. Intel podkreśla, że nadchodzący wariant Sapphire Rapids z HBM2e będzie odznaczał się dużo wyższym wskaźnikiem perf/wat w porównaniu np. do rozwiązań AMD EPYC Milan-X (EPYC 7773X), ale mowa tutaj o scenariuszach i zadaniach, w których HBM2e będzie wykorzystane.

Drugą kategorią, którą Intel zaprezentował, są akceleratory graficzne pod nazwą Data Center GPU Max Series. O modelach tych wielokrotnie pisaliśmy, ponieważ mowa tutaj o rodzinie Ponte Vecchio. Dotychczas jednak producent wyjawiał informację o specyfikacji i wydajności najwyższego modelu, korzystającego ze wszystkich 128 bloków Xe-Core. Układ ten został ochrzczony jako Intel Data Center GPU Max 1550. Korzysta on również ze 128 GB pamięci HBM2e, a jego TDP wynosi 600 W. Intel Data Center GPU Max 1550 oferowany będzie wyłącznie w obudowie typu OAM, bez wariantów PCIe. Akcelerator ten wyposażony został również w gigantyczną (jak na GPU) ilość pamięci cache L2 - mowa o 408 MB. Dodatkowo Intel Data Center GPU Max 1550 posiada na pokładzie 64 MB pamięci cache L1. W niektórych zastosowaniach, układ ten ma zaoferować do 2,4x wyższą wydajność od modelu NVIDIA A100.

Ponte Vecchio to jednak nie tylko Data Center GPU Max 1550. Drugi akcelerator, który został zaprezentowany, to model Data Center GPU Max 1350. Jest to nieco obcięta wersja bazowego GPU, w którym otrzymujemy 112 bloków Xe-Core oraz 96 GB pamięci HBM2e. Oferowany będzie wyłącznie w formacie OAM, a jego TDP sięga 450 W. Oba GPU można połączyć w duże serwery, w których umieszczono maksymalnie 8 takich układów OAM. Intel zaprezentował jednak wyłącznie wariant z czterema obudowami OAM, oferującymi maksymalnie 512 GB pamięci HBM2e (4x Data Center GPU Max 1550) lub 384 GB (4x Data Center GPU Max 1550). Przepustowość pamięci sięga nawet 12.8 TB/s, a TDP (w zależności od wersji akceleratora) wynosi 1800 lub 2400 W.

Intel przygotował także uboższą wersję akceleratora, zgodną z magistralą PCIe. Mowa o modelu Data Center GPU Max 1100, który korzysta zaledwie z 56 bloków Xe-Core, a także posiada 48 GB pamięci HBM2e. W tym wypadku TDP takiego układu wynosi 300 W. Dzięki mostkom Xe Link, możliwe jest połączenie czterech takich akceleratorów w jeden system. Producent potwierdził także nowe szczegóły na temat kolejnej generacji układów dla rynku HPC oraz AI. Rodzina Rialto Bridge będzie oferowana w formacie OAM o wyższym TDP bo już 800 W (przypominamy, że dla Ponte Vecchio jest to maksymalnie 600 W), co powoduje że konieczne będzie zastosowanie chłodzenia bazującego na cieczy. Akcelerator nowej generacji będzie oferował więcej bloków Xe-Core bo 160 (zamiast 128), co przełoży się na obecność 20 480 procesorów obliczeniowych FP32. Rialto Bridge pojawi się także w wersji PCIe, ale będzie to z pewnością dużo bardziej okrojona wersja pod względem specyfikacji.

Źródło: Intel