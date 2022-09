Intel Ponte Vecchio oraz Sapphire Rapids w końcu zostały wysłane w celu zasilenia superkomputera Aurora

Superkomputer Aurora został zapowiedziany już kilka lat temu, gdy Intel ogłosił prace nad nową generacją akceleratorów graficznych opartych na architekturze Xe-HPC oraz procesorów Xeon Scalable 4. generacji. Po drodze doczekaliśmy się kilku opóźnień (przez co debiut Aurory został w końcu przyćmiony przez premierę superkomputera Frontier, opartego na akceleratorach AMD Instinct MI250 oraz procesorach EPYC Milan), a finalnie urządzenie miało zostać uruchomione w Argonne National Laboratory w 2022 roku.

Jeszcze w 2021 roku Intel obiecywał, że superkomputer Aurora o mocy obliczeniowej przekraczającej 2 EXAFLOPS (szczytowo) zostanie uruchomiony w centrum Argonne National Laboratory na początku 2022 roku. Ostatecznie i tego terminu nie udało się dotrzymać. Wygląda jednak na to, że oczekiwanie dobiega końca. Podczas Intel InnovatiON producent potwierdził wysłanie akceleratorów graficznych Ponte Vecchio oraz procesorów Xeon z rodziny Sapphire Rapids to wspomnianej placówki badawczej, gdzie uruchomiona zostanie Aurora.

Superkomputer Aurora wykorzystany zostanie przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych do rozbudowanych badań związanych z wysokowydajnymi obliczeniami HPC oraz zadaniami, w których istotną rolę odgrywa sztuczna inteligencja (AI). Oprócz wydajnych komponentów (sam Ponte Vecchio to jeden z najbardziej rozbudowanych akceleratorów, składający się z kilkudziesięciu kafelków; jego moc obliczeniowa FP32 i FP64 wynosi 52 TFLOPS), Aurora napędzana będzie przez autorskie oprogramowanie Intela - One API.

Intel Data Center GPU (codenamed Ponte Vecchio) delivers petaFLOPS of performance, and together with 4th Gen #IntelXeon processors they form the brains of the Aurora supercomputer.



