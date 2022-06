Intel Rialto Bridge - firma potwierdza prace nad nowym akceleratorem graficznym, będącym następcą Ponte Vecchio

Ponad dwa lata temu Intel po raz pierwszy zapowiedział akcelerator graficzny Ponte Vecchio, oparty na architekturze Xe-HPC. Akcelerator został zbudowany z łącznie 47 aktywnie działających kafelków. Do ich produkcji wykorzystano 5 różnych procesów technologicznych: Intel 7 (produkcja bazowego kafelka - Base Tile, będącego centralną częścią Ponte Vecchio z pełnym kompleksem I/O), TSMC N7 (wykorzystany głównie do produkcji kafelka Xe-LINK) oraz TSMC N5 (ten z kolei użyty zostanie do wytworzenia kafelków obliczeniowych - Compute Tile, w którym znajdą się rdzenie Xe-CORE). Cały układ posiada 100 miliardów tranzystorów. Choć oddanie superkomputera Aurora (który w dużej mierze ma się składać właśnie z układów Ponte Vecchio) nadal się opóźnia, Intel już ujawnił pierwsze szczegóły na temat następcy Ponte Vecchio.

Intel ujawnił pierwsze informacje o następcy akceleratora graficznego Ponte Vecchio. Układ Rialto Bridge - bo o nim mowa - ma zaoferować do 30% wyższą wydajność w wybranych zastosowaniach.

Intel Rialto Bridge będzie drugą generacją akceleratora GPU, wykorzystującego usprawnioną architekturę Xe-HPC dla obliczeń HPC oraz AI. W porównaniu do Ponte Vecchio, Rialto Bridge będzie oferował jeszcze więcej bloków obliczeniowych Xe-Core. Pierwsza generacja posiada ich 128, w drugiej będzie to już 160. Ma to się przełożyć także na obecność ponad 20 tysięcy jednostek obliczeniowych ALU (dokładnie to 20,480), co będzie wzrostem o 25% względem pierwszej generacji Ponte Vecchio, gdzie było ich 16,384.

Ponownie otrzymamy osiem płytek z pamięciami HBM, prawdopodobnie HBM3 (nie sądzimy, by układ debiutujący nie wcześniej niż za 1,5 roku oferował starszy standard HBM2e) oraz dwie płytki Xe-Link. Intel potwierdził, że akcelerator Rialto Bridge będzie przygotowany z myślą o wykorzystaniu obudowy OAM 2.0 (obsługującej akceleratory o mocy do 800 W), będącej jednocześnie kompatybilnej z obecnymi systemami montowania, przygotowanymi z myślą o Ponte Vecchio. Żadne konkretne liczby dotyczące mocy obliczeniowej nie zostały ujawnione. Sampling układów Rialto Bridge planowany jest najwcześniej na połowę przyszłego roku, co oznacza że na finalny debiut jeszcze poczekamy.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz