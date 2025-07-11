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Lip-Bu Tan przyznaje, że Intel zostaje w tyle za konkurencją. Odwrócenie trendu może być bardzo trudnym zadaniem

Piotr Piwowarczyk | 11-07-2025 13:00 |

Lip-Bu Tan przyznaje, że Intel zostaje w tyle za konkurencją. Odwrócenie trendu może być bardzo trudnym zadaniemNie da się ukryć, że firma Intel najlepsze lata świetności ma już raczej za sobą. Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie gamingowego peceta czy laptopa bez jednostki Niebieskich, natomiast dziś oferta giganta z Santa Clara okazuje się po prostu niezbyt przekonująca dla coraz większej grupy klientów. A to tylko jeden z problemów. Widzą to także włodarze Intel, z Lip-Bu Tanem na czele, który wprost przyznaje, że Intel po prostu odstaje już od konkurencji.

Dwadzieścia, trzydzieści lat temu byliśmy prawdziwym liderem. Teraz myślę, że świat się zmienił. Nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce firm produkujących półprzewodniki - Lip-Bu Tan, CEO firmy Intel.

Lip-Bu Tan przyznaje, że Intel zostaje w tyle za konkurencją. Odwrócenie trendu może być bardzo trudnym zadaniem [1]

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Intel postrzegany jest jako klejnot amerykańskiej branży chipów, który ma przecież ogromny wpływ na rozwój całej informatyki. Niestety, producent ten znalazł się obecnie w trudnej sytuacji, co Lip-Bu Tan wprost potwierdził w rozmowie z pracownikami firmy za pośrednictwem OregonLive. Oto jego słowa: "Dwadzieścia, trzydzieści lat temu byliśmy prawdziwym liderem. Teraz myślę, że świat się zmienił. Nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce firm produkujących półprzewodniki". CEO tak naprawdę powiedział głośno to, co uważa aktualnie każda osoba zainteresowana branżą. Tak chłodna ocena świadczy o tym, że nikt nie zamierza zakłamywać rzeczywistości, lecz konieczne jest skupienie się na wyznaczonych celach. Jasne jest jednak, że powrót na szczyt będzie teraz niezwykle trudnym zadaniem, wręcz maratonem.

Lip-Bu Tan przyznaje, że Intel zostaje w tyle za konkurencją. Odwrócenie trendu może być bardzo trudnym zadaniem [2]

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Tak właściwie nie ma jednej bezpośredniej przyczyny słabych wyników Intela. Konsumenci oczywiście zwracają uwagę na niezbyt zachęcają ofertę desktopowych procesorów czy innych jednostek o konsumenckim przeznaczeniu, ale wydaje się, że większym problemem jest przespanie boomu związanego ze sztuczną inteligencją. Konkurencja zdołała przejąć ten segment dzięki swoim rozwiązaniom. Jedyną formą działalności w obszarze AI, jaką zobaczymy w w przypadku Intela, jest edge AI, która zasadniczo integruje możliwości sztucznej inteligencji z procesorami konsumenckimi. Aktualnie gigant skupia się na udoskonalaniu swojej nowej litografii 18A i przyszłej technologii 14A, a także na... drastycznej redukcji zatrudnienia obejmującej 20% personelu - rzekomo mniejszy Intel ma rozwijać się szybciej.

Źródło: WCCFTech
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