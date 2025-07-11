Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy

Pierwsze procesory AMD Ryzen 9000, wykorzystujące mikroarchitekturę Zen 5, trafiły na rynek latem ubiegłego roku. Jesienią natomiast otrzymaliśmy jeden z najlepszych układów do gier - Ryzen 7 9800X3D. W tym roku seria została praktycznie domknięta wraz z premierą kolejnych modeli Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D. AMD obecnie pracuje już nad nową generacją Ryzenów, a najnowsze doniesienia sugerują, że pierwsze próbki inżynieryjne są już gotowe.

Według nieoficjalnych informacji, pierwsze próbki inżynieryjne procesorów AMD Ryzen nowej generacji zostały dostarczone do partnerów firmy. Układy oparte na mikroarchitekturze Zen 6 zadebiutują w 2026 roku.

Informacje pochodzą od Yuri'ego Bubliy, który stworzył oprogramowanie HYDRA do overclockingu procesorów AMD Ryzen. Według jego doniesień, pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen trafiły już do partnerów, w tym także producentów płyt głównych. Spodziewamy się zatem, że w najbliższych tygodniach w sieci mogą pojawić się również pierwsze testy wydajności tego typu jednostek. Sama premiera nowych Ryzenów, opartych na mikroarchitekturze Zen 6, przewidziana jest na 2026 rok. Wysyłka sampli inżynieryjnych już teraz wskazuje na to, że prace nad układami przebiegają zgodnie z planem.

Czego powinniśmy oczekiwać po układach z serii Medusa Ridge? Już z wcześniejszych informacji wiemy, że tym razem producent zwiększy liczbę rdzeni na każdy blok CCD - z 8 do 12, dzięki czemu topowe modele zaoferują 24 rdzenie i 48 wątków. Mimo wszystko źródło nieco studzi oczekiwania co do samej wydajności. Według informatora, Zen 6 ma być bardziej ewolucją niż rewolucją. Zmiany dotkną m.in. kontrolera pamięci, ponieważ zamiast jednego będą teraz dwa kontrolery, choć szczegóły tego projektu nadal pozostają nieznane. Niezmienne pozostanie natomiast to, że kontroler będzie dwukanałowy jak wcześniej. Nie są ponadto spodziewane żadne zmiany w temacie overclockingu, podobnie jak Curve Optimizer pozostanie niezmieniony względem obecnej generacji Ryzenów.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz, Yuri Bubliy