Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy

Damian Marusiak | 11-07-2025 12:30 |

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmyPierwsze procesory AMD Ryzen 9000, wykorzystujące mikroarchitekturę Zen 5, trafiły na rynek latem ubiegłego roku. Jesienią natomiast otrzymaliśmy jeden z najlepszych układów do gier - Ryzen 7 9800X3D. W tym roku seria została praktycznie domknięta wraz z premierą kolejnych modeli Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D. AMD obecnie pracuje już nad nową generacją Ryzenów, a najnowsze doniesienia sugerują, że pierwsze próbki inżynieryjne są już gotowe.

Według nieoficjalnych informacji, pierwsze próbki inżynieryjne procesorów AMD Ryzen nowej generacji zostały dostarczone do partnerów firmy. Układy oparte na mikroarchitekturze Zen 6 zadebiutują w 2026 roku.

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy [1]

AMD Medusa Point - Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące specyfikacji. Większa liczba rdzeni Zen 6 oraz skromniejsze iGPU

Informacje pochodzą od Yuri'ego Bubliy, który stworzył oprogramowanie HYDRA do overclockingu procesorów AMD Ryzen. Według jego doniesień, pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen trafiły już do partnerów, w tym także producentów płyt głównych. Spodziewamy się zatem, że w najbliższych tygodniach w sieci mogą pojawić się również pierwsze testy wydajności tego typu jednostek. Sama premiera nowych Ryzenów, opartych na mikroarchitekturze Zen 6, przewidziana jest na 2026 rok. Wysyłka sampli inżynieryjnych już teraz wskazuje na to, że prace nad układami przebiegają zgodnie z planem.

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy [2]

AMD Medusa Ridge, Medusa Point, Medusa Halo i Medusa Range - Wszystkie procesory Zen 6 mają korzystać ze wspólnego CCD

Czego powinniśmy oczekiwać po układach z serii Medusa Ridge? Już z wcześniejszych informacji wiemy, że tym razem producent zwiększy liczbę rdzeni na każdy blok CCD - z 8 do 12, dzięki czemu topowe modele zaoferują 24 rdzenie i 48 wątków. Mimo wszystko źródło nieco studzi oczekiwania co do samej wydajności. Według informatora, Zen 6 ma być bardziej ewolucją niż rewolucją. Zmiany dotkną m.in. kontrolera pamięci, ponieważ zamiast jednego będą teraz dwa kontrolery, choć szczegóły tego projektu nadal pozostają nieznane. Niezmienne pozostanie natomiast to, że kontroler będzie dwukanałowy jak wcześniej. Nie są ponadto spodziewane żadne zmiany w temacie overclockingu, podobnie jak Curve Optimizer pozostanie niezmieniony względem obecnej generacji Ryzenów.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz, Yuri Bubliy
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Anthropic potwierdza prace nad autorskimi układami AI. Firma szuka inżynierów od front-end designu po pakowanie chipów

Anthropic potwierdza prace nad autorskimi układami AI. Firma szuka inżynierów od front-end designu po pakowanie chipów

0
AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

15
Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

99
EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

3
Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

9
Liczba komentarzy: 57

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.