Intel zaskakuje wynikami. Proces 18A ma coraz większy uzysk, ale TSMC wciąż jest niepokonane w technologii 2 nm

Wyścig o dominację w technologiach półprzewodników 2 nm nabiera tempa, gdy trzej główni gracze rynku foundry prezentują różne poziomy postępów w swoich najnowszych procesach produkcyjnych. Najnowsze dane analityczne ujawniają zmiany w układzie sił między liderami branży, pokazując znaczące różnice w uzyskach procesów, które mogą określić przyszłość produkcji chipów dla kolejnej generacji procesorów i układów graficznych w nadchodzących latach.

TSMC wciąż utrzymuje przewagę w procesie 2 nm z uzyskiem na poziomie 65 proc., ale Intel i Samsung nie zamierzają odpuścić w tej rywalizacji.

Najnowsze analizy rynku foundry ujawniają znaczące postępy Intel w rozwoju procesu Intel 18A, który obecnie osiąga 55 proc. uzysku. Zgodnie z raportem analityka Johna Vinha z KeyBanc Capital Markets, Intel poprawił swoje wyniki o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego kwartału. Firma obecnie znajduje się na drugim miejscu w wyścigu technologii 2 nm, wyprzedzając Samsunga z SF2 z jego 40 proc. uzyskiem, ale wciąż pozostając za liderem TSMC z N2, który osiąga obecnie 65 proc. uzysku. Te wyniki są szczególnie istotne w kontekście planów masowej produkcji procesorów Panther Lake produkowanych w procesie Intel 18A, zaplanowanej na czwarty kwartał 2025 roku. Analitycy przewidują, że Intel osiągnie docelowe 65-70 proc. uzysku do momentu uruchomienia pełnej produkcji. Microsoft prowadzi aktualnie negocjacje z Intel Foundry Service dotyczące produkcji chipów w technologii 18A, co może być przełomowym momenem dla usług foundry firmy z Santa Clara.

Konkurencja w segmencie 2 nm jest dość zacięta, szczególnie gdy TSMC utrzymuje swoją dominację z przewagą technologiczną i wyższymi wskaźnikami uzysku. Samsung Foundry zmaga się z największymi wyzwaniami, co potwierdzają wcześniejsze doniesienia o spadku udziału firmy w globalnym rynku foundry do zaledwie 8,1 proc. w czwartym kwartale 2024 roku. Południowokoreańska firma koncentruje się obecnie na stabilizacji procesu SF2, opóźniając plany rozwoju bardziej zaawansowanych technologii. Intel planuje wprowadzenie wariantu 18A-P przeznaczonego dla zewnętrznych klientów w drugiej połowie 2026 roku, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przesunięciu tego procesu na rzecz bezpośredniego przejścia do technologii 14A. Analitycy oceniają jednak, że proces 18A-P pozostaje konkurencyjny wobec TSMC N2 i ma szanse na sukces rynkowy, podczas gdy 14A nie będzie gotowy do masowej produkcji przed końcem 2027 lub nawet początkiem 2028 roku.

Źródło: Mark LaPedus, WCCFtech, Tom's Hardware