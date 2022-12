Intel Sapphire Rapids-WS Xeon Workstation - poznaliśmy listę i częściową specyfikację procesorów dla stacji roboczych

Na przyszły rok Intel ma zaplanowaną premierę procesorów Xeon w rodziny Sapphire Rapids - część z nich to układy przeznaczone na serwery (Sapphire Rapids-SP), a część to procesory przygotowane z myślą o stacjach roboczych (Sapphire Rapids-WS, układy HEDT). W sieci pojawiła się właśnie dość szczegółowa lista kilkunastu procesorów, jakie pojawią się w 2023 roku w ramach platformy Sapphire Rapids-WS. Producent stawia na układy wyposażone w minimum 6 rdzeni i dochodząc do 56 rdzeni.

W sieci pojawiła się lista oraz częściowa specyfikacja nadchodzących procesorów Intel Xeon z rodziny Sapphire Rapids-WS, przeznaczonych dla stacji roboczych. Wykorzystają one od 6 do 56 rdzeni Golden Cove.

Na chińskiej witrynie Bilibili pojawiła się lista łącznie 17 procesorów Intela, które zostaną w przyszłym roku wprowadzone do sprzedaży i należące do rodziny Sapphire Rapids-WS. Układy Intel Xeon zostały podzielone na kilka grup, niczym jednostki Intel Core. Mamy zatem dwa topowe modele Intel Xeon W9: Xeon W9-3495X z 56 rdzeniami oraz Xeon W9-3475X z 36 rdzeniami. Podobnie jak w serwerowych układach Sapphire Rapids, także procesory Intel Xeon dla stacji roboczych wyposażone są wyłącznie w rdzenie Performance (Golden Cove).

Nazwa procesora Wstępna specyfikacja Intel Xeon W9-3495X 56C/112T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W9-3475X 36C/72T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W7-3465X 28C/56T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W7-3455 24C/48T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W7-3445 20C/40T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W7-2495X 24C/48T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W7-2475X 20C/40T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-3435X 16C/32T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-3433 16C/32T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-3425 12C/24T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-3423 12C/24T (P-Core)

8-kanałowy kontroler DDR5

112 linii PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-2465X 16C/32T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-2455X 12C/24T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-2445 10C/20T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W5-2435 8C/16T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W3-2425 6C/12T (P-Core)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7 Intel Xeon W3-2423 6C/6T (P-Core bez HT)

4-kanałowy kontroler DDR5

64 linie PCIe 5.0

Intel 7

Ogólnie rzecz biorąc, procesory Intel Xeon Sapphire Rapids-WS zostały również podzielone na dwie kategorie, które różnią się numeracją. Układy Xeon-WX 3XXX będą obsługiwać 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5 oraz zaoferują 112 linii PCIe 5.0, a także mają budowę typu MCM. Procesory Intel Xeon-WX 2XXX są pod tym względem uboższe - posiadają 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5, do dyspozycji oddano 64 linie PCIe 5.0, a ich budowa bazuje na klasycznym monolicie. Pewnym wyjątkiem na tle pozostałych procesorów jest Intel Xeon W3-2423, ponieważ jako jedyny oferuje rdzenie Performance bez obsługi Hyper-Threading (wielowątkowości), w związku z czym jest to procesor 6-rdzeniowy i 6-wątkowy. Dokładne zegary poszczególnych układów Sapphire Rapids-WS nadal pozostają nieznane. Wszystkie jednostki dla stacji roboczych wykorzystują także litografię Intel 7 (10 nm).

