Intel Sapphire Rapids Xeon Scalable z ogromnymi problemami. Procesory zadebiutują dopiero w 2023 roku

Mimo, że o chipach Intel Sapphire Rapids mówi się od dawna, to jednak nikt nie ukrywa, że producent ma z nimi sporo problemów... Premiera jednostek Xeon Scalable do serwerów była już wielokrotnie przekładana, a to nadal nie koniec zmagań producenta nad tym jednostkami. Igor Wallossek prowadzący serwis Igor’sLAB uzyskał dostęp do wewnętrznych dokumentów firmy, które wskazują na liczne problemy z krzemem. Kiedy zostaną one rozwiązane?

Premiera jednostek została już opóźniona o prawie półtora roku, a przez ten czas chipy przeszły aż przez 12 różnych steppingów. Na ten moment układy Intel Sapphire Rapids Xeon Scalable oficjalnie mają pojawić się w okresie od 6 lutego do 3 marca 2023 roku.

Cóż, sprawa nie wyjaśni się zbyt prędko. Jak się okazuje, że wspomniane dokumenty zgromadziły już 500 wpisów. Ta lista błędów jest jedną z największych, jaką Intel kiedykolwiek zarejestrował dla danej generacji procesorów. Premiera jednostek została już opóźniona o prawie półtora roku, a przez ten okres chipy przeszły aż przez 12 różnych steppingów. Zaczęło się od A0 i A1, jednak z biegiem czasu ich lista zaczęła się szybko wydłużać. Aktualnie najnowszą rewizją procesorów jest E5, jednak nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie kolejnej. Nawet sam producent chwaląc się o wynikami za II kwartał poinformował niedawno, że wykryto błąd uniemożliwiający korzystanie z niektórych funkcji, który mimo niezbyt wielkiej wagi i tak okazał się istotną przyczyną opóźnień.

W związku z powyższym premiera procesorów Intel Sapphire Rapids Xeon Scalable została przesunięta do okresu między 6. a 9. tygodniem przyszłego roku, co oznacza, że - o ile nic się nie zmieni - procesory oficjalnie pojawią się w okresie od 6 lutego do 3 marca 2023 roku. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre jednostki przystosowane dla dwóch gniazd mają zostać dostarczone do niektórych partnerów już w 42. tygodniu tego roku, podczas gdy modele dla 4 - 8 gniazd mogą być dostępne w 45. tygodniu. Póki co nie wiemy, jak sytuacja z Sapphire Rapids wpłynie na jednostki typu Workspace dla stacji roboczych. Możliwe, że ich debiut nastąpi jeszcze w tym roku, ale bez potwierdzonej informacji lepiej nie brać tego za pewnik.

