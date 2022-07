Intel Sapphire Rapids-SP zaoferuje kilkadziesiąt różnych procesorów Xeon. Topowy Intel Xeon Platinum 8490H z 60 rdzeniami

Jedną z ważniejszych premier Intela, zaplanowanych na ten rok, są serwerowe procesory Sapphire Rapids, które przyniosą wiele zmian względem obecnych układów Xeon z rodziny Ice Lake-SP. Wprawdzie producent potwierdził opóźnienie premiery (obecnie sugerowana data do koniec 2022 roku), jednak do sieci przedostała się pełna lista wszystkich procesorów z serii Sapphire Rapids. Układy zostały podzielone na cztery grupy: Xeon Bronze, Silver, Gold oraz Platinum.

W sieci pojawiła się lista serwerowych procesorów Intel Sapphire Rapids, podzielonych na grupy produktowe Xeon Bronze, Xeon Silver, Xeon Gold oraz Xeon Platinum. Topowy Xeon Platinum 8490H zaoferuje 60 rdzeni Golden Cove oraz TDP na poziomie 350 W.

Wygląda na to, że rodzina procesorów Intel Sapphire Rapids będzie bardzo rozbudowana. Poniższa lista, którą opublikowano w sieci, zawiera aż 46 różnych modeli SKU, podzielonych na cztery kategorie: Intel Xeon Bronze (1 SKU), Intel Xeon Silver (3 SKU), Intel Xeon Gold (25 SKU) oraz Intel Xeon Platinum (17 SKU). Poszczególne procesory mają z kolei jeszcze bardziej różnorodne oznaczenia (tak aby czasem nie było zbyt łatwo się połapać co oznaczają poszczególne literki jak U, T, N, S, Y, H, V czy M). Najmniej rozbudowane procesory tj. Intel Xeon Bronze 3408U, Xeon Gold 5415+ czy Xeon Gold 6434(H) wyposażono w 8 rdzeni z obsługą 16 wątków. Ich TDP wynosi odpowiednio 125 W (U), 150 W (Xeon Gold +) lub 205 W (H). Oczywiście różnią się także zegarami - im wyższe TDP tym wyższe częstotliwości taktowania.

Oferta wygląda na bardzo rozbudowaną, bowiem rodzina Sapphire Rapids ma oferować modele np. z 10 rdzeniami, 12 rdzeniami, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 a nawet z 60 rdzeniami (wówczas maksymalna liczba wątków to 120). Dotychczas producent sugerował, że układy Sapphire Rapids będą wyposażone w maksymalnie 56 rdzeni Golden Cove (po 14 na każdy z czterech kafelków obliczeniowych). Tymczasem na liście opublikowanej w sieci pojawił się jeden procesor z 60 rdzeniami. To Intel Xeon Platinum 8490H z zegarem 1,9 GHz (bazowy) oraz 2,9 GHz (wszystkie rdzenie) oraz TDP na poziomie 350 W. Z pewnością nie wszystkie układy zostaną wprowadzone w tym samym czasie. Interesujące natomiast jest to, czy 60-rdzeniowy Xeon Platinum pojawi się w momencie debiutu Sapphire Rapids czy dopiero po pewnym czasie.

